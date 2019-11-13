OAN: «найти и уничтожить» — СМИ в США покрывали педофила Эпштейна, а теперь охотятся на разоблачителя

После того как в интернете распространилась видеозапись, на которой ведущая ABC News сетует, что уже три года назад могла рассказать о преступлениях миллиардера Джеффри Эпштейна, но её начальство отказывалось освещать эту историю, телеканал расстроил карьеру своей бывшей сотрудницы, обвинённой в обнародовании этого видео, передаёт One America News.

Прошло почти три месяца с тех пор, как Джеффри Эпштейн, обвиняемый в многочисленных случаях педофилии, предположительно совершил самоубийство в своей тюремной камере в Нью-Йорке. Однако его смерть по-прежнему вызывает вопросы.



На этой неделе в СМИ произошёл переполох из-за утечки видео, в котором ведущая ABC Эми Робак утверждает, что у неё была информация об Эпштейне ещё три года назад, но канал отказался пускать эту историю в эфир.



Теперь бывшая ведущая Fox News Мегин Келли берёт интервью у бывшей сотрудницы ABC, обвиняемой в утечке этой записи, сделанной без ведома Робак. Вот мой репортаж о первом интервью Эшли Бианко после её увольнения с новой работы на CBS, а также о том, как американская общественность требует ответов на вопросы по поводу смерти Эпштейна.



Своё возвращение в новостную индустрию бывшая ведущая Fox News Мегин Келли начинает с того, что берёт интервью у Эшли Бианко — бывшей сотрудницы ABC News, несправедливо обвинённой в утечке видеозаписи с Эми Робак.



На этой неделе Бианко уволили с её новой работы на CBS, куда она устроилась всего за четыре дня до этого. Её обвинили в утечке видео с Робак, где та, не зная, что её записывают, выражает досаду на своих работодателей за то, что три года назад они отказались пускать в эфир интервью с одной из обвинительниц Джеффри Эпштейна.



ЭМИ РОБАК, ведущая ABC News: Эта история была у меня уже три года. У меня было это интервью с Вирджинией Робертс. Мы не пропускали его в эфир. Во-первых, мне сказали: «Кто такой Джеффри Эпштейн? Никто не знает, кто это. Это дурацкая история».



После утечки это видео, опубликованное на Project Veritas, получило широкое распространение и заставило многих задаться вопросом, не было ли поведение ABC неэтичным и не было ли у канала намерений покрывать злодеяния Эпштейна.



Однако и Робак, и ABC заявили, что в то время у её интервью было недостаточно доказательств и подтверждений, чтобы новостная организация пустила его в эфир.



Бианко признала, что сохранила это видео на внутреннем сервере ABC, однако, по её словам, это было сделано, цитирую, «только для офисных сплетен». Она настаивает, что никогда никому не передавала этот клип.



Даже глава Project Veritas Джеймс О’Киф признаёт, что Бианко не была источником утечки информации. Настоящий источник даже выступил с анонимным заявлением на сайте Project Veritas. В этом заявлении он защищает Бианко и утверждает, что она не несёт ответственности за утечку.



Настоящий источник, личность которого по-прежнему неизвестна, раскритиковал в своём заявлении ABC, цитирую: «Вместо того чтобы вплотную заняться этой проблемой, как компания делала в прошлом, она начала операцию «найти и уничтожить». Невинных людей, не имеющих к этому абсолютно никакого отношения, загоняют, как будто мы все — объекты для охоты».



Бианко по-прежнему без работы. А настоящий разоблачитель, по её словам, до сих пор работает на ABC.



ЭШЛИ БИАНКО, бывшая сотрудница ABC News и CBS News: Это была не я! Понимаете, разоблачитель — не я! Мне даже из профессиональной этики не дали высказаться в свою защиту! Понимаете, я не знала, в чём меня обвиняют. Это было, знаете, унизительно, это был шок!



Когда после утечки видеозапись с Робак широко распространилась, люди стали непрерывно писать в соцсетях, задаваясь вопросом, как в действительности погиб Эпштейн. Многие считают это теорией заговора, но некоторые убеждены: Эпштейн не убивал себя — и стремятся заявить об этом.



Сама эта фраза стала известным интернет-мемом. Калифорнийская пивоварня даже напечатала на своих пивных банках: «Эпштейн не убивал себя». А кандидат в президенты баллотируется под именем… Вы угадали: «Эпштейн не убивал себя».



Родственники Эпштейна даже наняли собственного судмедэксперта — доктора Майка Бадена, который, изучив результаты вскрытия Эпштейна, заявил, что тот вряд ли покончил с собой, скорее, был убит.



Вне зависимости от скандала этой недели по поводу политики ABC в истории с Эпштейном, тайна остаётся. Убил ли Эпштейн себя сам? И если нет, то кто его убил?



Эмили Финн, One America News.



Дата выхода в эфир 11 ноября 2019 года.