Times: тактика «пятидесяти оттенков» помогает убийцам избегать наказания в суде

Всё больше мужчин в Великобритании получают возможность «беспрепятственно» убивать своих сексуальных партнёрш благодаря так называемой защите «50 оттенков», названной в честь одноимённого романа о БДСМ, пишет The Sunday Times. По словам издания, подобная тактика позволяет обвиняемым заявлять в суде, что их жертвы хотели, чтобы их душили или избивали.

Мужчины получают возможность «беспрепятственно» убивать своих партнёрш благодаря так называемой защите «пятидесяти оттенков». Она позволяет обвиняемым в насилии утверждать, что их жертвы хотели, чтобы их душили или избивали, пишет The Sunday Times.

По утверждению борющихся с такой практикой активистов, в некоторых случаях адвокаты советуют своим подзащитным солгать, что они убили своих любовниц случайно во время «жёсткого» секса. Общественная группа We Can’t Consent to This («Мы не можем давать на это согласие»), а также некоторые законодатели и женские благотворительные организации хотят запретить эту защиту.

Она была названа в честь книги британской писательницы Э.Л. Джеймс, которой приписывают то, что она сделала садомазохизм частью мейнстрима. Её трилогия разошлась тиражом в 150 млн экземпляров и получила голливудскую экранизацию, поясняет издание.

По данным We Can’t Consent to This, с 2000 года число дел в Великобритании, в которых сторона защиты попыталась использовать такой аргумент, вырос в десять раз. В результате половина обвиняемых в убийстве были осуждены по менее строгим статьям. Двое были оправданы.

За последние две недели убийства и нападения на девять британок, в которых использовалась подобная тактика защиты, получили широкое освещение в СМИ. Среди них дело валлийца, который задушил свою девушку во время «жестокого нападения», но был освобождён после того, как он заявил, что всё это было частью «очень странной сексуальной игры».

Основательница We Can’t Consent to This Фиона Маккензи утверждает, что эта защита используется мужчинами, в том числе неоднократно уличёнными в домашнем насилии, чтобы избежать заслуженного наказания. «Происходит чрезмерная нормализация насилия в отношении женщин во время секса. В случае судебных разбирательств это означает, что насилие можно трактовать, как то, на что даётся согласие. Это безумие какое-то», — говорит она.

По словам Маккензи, ей известен по крайней мере один случай, когда сознавшийся в убийстве мужчина был оправдан, потому что его адвокат выступил с идеей, что причиной смерти стала «далеко зашедшая сексуальная игра». Это похоже на утверждение, что жертва изнасилования «сама напрашивалась», потому что надела слишком короткую юбку, считает активистка.

Для БДСМ-сообщества согласие является ключевым моментом. Но сторонники кампании обвиняют «50 оттенков серого», порно и журналы, советующие «придать остроты сексуальной жизни», а также мемы об удушении в том, что экстремальные фетиши становятся нормой.

По информации We Can’t Consent to This, в двух из трёх уголовных дел, когда использовалась защита «50 оттенков», женщины и девушки были задушены. При этом почти в каждом третьем случае незадолго до убийства обвиняемые смотрели экстремальное порно с удушением.

«Женщин должно пугать то, что подобное происходит. Эти мужчины получают полную свободу действий, потому что теперь, чтобы убить жену, нужно лишь сделать это во время сексуальной игры, и всё будет в порядке. Жюри просто скажет: «Ей это нравилось — он не виноват», — рассуждает криминалист Джейн Монктон-Смит.

Адвокаты часто раскрывают интимные подробности личной жизни погибших, чтобы доказать их склонность к «жёсткому» сексу. В суд вызывают их бывших любовников или демонстрируют в качестве доказательства пикантную одежду. Всё это оказывает опустошительный эффект на семьи жертв. Они жалуются, что подобные судебные процессы позорят и разрушают репутацию их родных.

Из-за этих случаев всё настойчивее звучат призывы изменить законодательство, чтобы помешать обвиняемым использовать защиту «50 оттенков» в суде. Бывшая помощница руководителя Лейбористской партии Хэрриет Харман и консервативный политик Марк Гарнье требуют, чтобы парламент внёс соответствующую правку в закон о домашнем насилии.

«Эта защита позволяет мужчинам безнаказанно убивать своих партнёрш. Ирония в том, что обвиняемому грозит больший срок, если жертва остаётся в живых, потому что она может прийти в суд и заявить: «Нет, я, чёрт возьми, не давала согласие на это», — обращает внимание Харман.