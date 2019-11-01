OAN о реакции СМИ на секс-скандал Кэти Хилл: представьте себе, если бы она была мужчиной-республиканцем

Дискредитировавшая себя конгрессвумен-демократ, теперь уже бывшая конгрессвумен, Кэти Хилл продолжает утверждать, что является жертвой в рамках её собственного секс-скандала. Не будем забывать, что Кэти Хилл подала в отставку и уходит из конгресса, поскольку нарушила этические нормы палаты представителей, вступив в сексуальную связь со своей сотрудницей.

В правилах комитета палаты представителей по этике говорится следующее, цитирую: «Членам, депутатам от территории или постоянным представителям не разрешается вступать в сексуальные связи с сотрудниками палаты представителей, которые работают под их руководством или являются сотрудниками комитета, в котором работает данный член палаты, депутат от территории или постоянный представитель», — конец цитаты.

Правило более чем ясное. Кэти Хилл подала в отставку не из-за её обнажённых фотографий. Кэти Хилл подала в отставку не из-за того, что она и её муж разместили свои обнажённые фотографии на сайте по обмену жёнами, хотя это мерзко и странно.

И это не успешный манёвр республиканцев и не сексизм. Кэти Хилл нарушила этические правила палаты представителей. Она участвовала в «тройничке» с её собственной сотрудницей.

Хотите знать, что такое «тройничок»? Это отношения с участием трёх человек: Кэти Хилл, её мужа и 22-летней сотрудницы. И все трое состояли в чудаковатых сексуальных отношениях.

То Кэти Хилл расчёсывала волосы своей сотрудницы-любовницы, то она курила марихуану, то она в обнажённом виде лежала рядом с козой.

Знаете, если бывший муж или бывшая любовница Кэти Хилл, или ещё кто-либо опубликовал её обнажённые фото из мести, тогда да, это неправильно и незаконно.

Но Хилл ушла из конгресса не из-за этого. Именно она выплатила своей молодой сотруднице-любовнице тысячи долларов в качестве так называемой платы за консультации.

Именно Хилл скрывала эти неуместные сексуальные отношения от комитета по этике. И у неё теперь хватает наглости утверждать, что она подверглась сексистским нападкам, поскольку она женщина.

Представьте себе, если бы она была мужчиной. А теперь представьте, если бы она была мужчиной-республиканцем, который платит молодой сотруднице за участие в сексе на троих.

Мейнстримные СМИ брызгали слюной из-за несуществующего видеокомпромата на Трампа и унижали Бретта Кавано за то, что он, будучи подростком, пил пиво. И эти же самые мейнстримные СМИ молчат или, что хуже, благосклонно высказываются по поводу противоправного сексуального поведения Кэти Хилл, поскольку она одновременно и женщина, и демократ.

Так что да, это сексизм по отношению к мужчинам-республиканцам. Кэти Хилл также в определённой степени является жертвой. Она жертва либеральной культуры любовных интрижек, которая обещает женщинам сексуальное освобождение, если те вступают в случайные половые связи, но в конце концов вредит женщинам, поскольку эксплуатирует их сексуальность.

И из-за этого мне жаль Кэти Хилл. Но никто не принуждал её участвовать в «тройничке» со своей сотрудницей. Это противоречит этическим нормам палаты представителей, и именно поэтому она подала в отставку и ушла из конгресса.

Дата выхода в эфир 30 октября 2019 года.