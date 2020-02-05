Bild: «часть культурного наследия» — немецкий суд заступился за «антисемитский» рельеф на средневековой церкви

Оскорбительный рельеф Judensau («еврейской свиньи») является частью культурного наследия и может оставаться на церкви XIII века в Виттенберге, сообщает немецкий таблоид Bild. Такое решение принял местный суд, отклонивший иск представителя еврейской общины, который потребовал изъять скульптуру как порочащую весь иудаизм.

Оскорбительный рельеф Judensau («еврейской свиньи») останется на церкви Виттенберга, сообщает немецкий таблоид Bild.

Высший земельный суд Наумбурга отклонил иск, поданный одним мужчиной против городской евангелической церковной общины с целью добиться удаления постыдной скульптуры с церковного здания.

В качестве обоснования такого решения было заявлено, что рельеф является элементом исторической постройки, о чём также сообщает соответствующая табличка. При этом допускается возможность подать апелляцию в Верховный суд Германии.

Истец, представляющий еврейскую общину, потребовал изъять рельеф XIII века, относящийся к мировому культурному наследию, потому что подобное изображение оскорбляет его лично и порочит всех евреев как «еврейских свиней».

Согласно решению суда, скульптура из песчаника, известная как Judensau, если рассматривать её в отдельности, действительно может считаться оскорблением. Однако как часть на сегодняшний день мемориального здания церкви с соответствующей табличкой она больше не имеет оскорбительного характера. Такой вердикт вынес главный судья по этому делу, Фолькер Бухло.

В то же время по решению суда истец имеет право подать апелляцию в Верховный суд страны, поэтому вынесенный вердикт пока не имеет законной силы. Как отмечает Bild, истец Михаэль Дитрих Дюльманн является членом еврейской общины Германии.

С его точки зрения, постыдный рельеф оскорбляет людей еврейской веры, порочит иудаизм и символизирует распространённый в повседневной жизни антисемитизм церкви и общества.

Антисемитские скульптуры присутствуют и на многих других церквях Германии — например, на Кёльнском соборе. Обжаловать решение суда истец может в течение ближайших четырёх недель, сообщает немецкий таблоид Bild.