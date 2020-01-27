Der Spiegel: в немецких школах могут ввести обязательное посещение бывших концлагерей

Немецкие школьники минимум единожды должны посетить территорию бывших концлагерей или иных мемориалов жертв нацизма, пишет Der Spiegel, со ссылкой на заявление министра образования ФРГ Ани Карличек. Министр подчеркнула, что ознакомление с этой ужасной страницей немецкой истории является долгом каждого гражданина Германии.
Министр образования ФРГ Аня Карличек выступила за то, чтобы немецкие школьники минимум один раз посещали бывшие концлагеря или прочие мемориалы жертв нацизма, сообщает Der Spiegel. По её словам, такая мера необходима для того, чтобы молодое поколение осознавало произошедшее.
Издание напоминает, что в одном только концлагере Освенцим нацисты уничтожили более миллиона человек. Узников концлагерей расстреливали, или убивали в газовых камерах: многие умирали от голода, болезней и истощения.
Карличек подчеркнула, что ознакомление с этой ужасной страницей немецкой истории является долгом каждого гражданина ФРГ. При этом министр не уточнила, должны ли посещения учащимися мест памяти носить обязательный характер. Кроме того, Карличек потребовала, чтобы региональные правительства «последовательно и централизованно» взялись за антисемитские инциденты в школах. «Дети еврейского происхождения не должны бояться враждебности в нашей стране», — приводит Der Spiegel слова министра, которая, также, подчеркнула, что антисемитизму нет места в немецком обществе.
Как пишет издание, согласно опросу, проведённому институтом исследования общественного мнения YouGov, значительно большинство населения Германии выступает за обязательное посещение школьниками бывших концлагерей. Кроме того, результаты опроса показали, что 55 процентов взрослых немцев минимум один раз посещали территорию бывших концлагерей. При этом среди респондентов младшего возраста (от 18 до 24-х лет) доля посетивших бывшие концлагеря оказалась выше, чем среди респондентов старшего поколения (от 55 лет).
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