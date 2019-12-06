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Das Erste: канцлер Германии впервые посетила Освенцим и испытала «глубокий стыд»

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Канцлер Германии Ангела Меркель впервые посетила концентрационный лагерь Освенцим в Польше, сообщает Das Erste. Она побывала в местных газовой камере, крематории, а также у «чёрной стены», где расстреливали людей. Всё увиденное вызвало в ней чувство «глубокого стыда», рассказывает немецкий телеканал.
Das Erste: канцлер Германии впервые посетила Освенцим и испытала «глубокий стыд»
Reuters

Канцлер Германии Ангела Меркель впервые посетила концентрационный лагерь Освенцим в Польше, чтобы почтить память погибших там людей, сообщает Das Erste. Во время посещения этого места, которое стало символом холокоста, по её собственным заверениям, она испытала чувство «глубокого стыда».

Глава ФРГ призвала к борьбе с антисемитизмом в Германии и Европе. Люди должны чувствовать себя в безопасности, подчеркнула она, отметив, однако, что число антисемитских и расистских атак в последнее время увеличилось. Её собственная страна несёт в этом вопросе особую ответственность, подчеркнула канцлер: «Освенцим был лагерем смерти под управлением немцев». Эта ответственность навсегда останется частью национальной идентичности немцев, добавила она.
 
Глядя на преступления, «немеешь от ужаса», рассказала Меркель. Но молчание в этой ситуации — не единственный ответ. По её мнению, Германия обязана сделать всё, чтобы сохранить память о произошедшем. Канцлер посетила местную газовую камеру, где людей отравляли Циклоном Б, крематорий, а также «чёрную стену», у которой были расстреляны тысячи людей. У стены она почтила память убитых минутой молчания и возложила венок. 
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