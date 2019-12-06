Das Erste: канцлер Германии впервые посетила Освенцим и испытала «глубокий стыд»

Канцлер Германии Ангела Меркель впервые посетила концентрационный лагерь Освенцим в Польше, сообщает Das Erste. Она побывала в местных газовой камере, крематории, а также у «чёрной стены», где расстреливали людей. Всё увиденное вызвало в ней чувство «глубокого стыда», рассказывает немецкий телеканал.
Канцлер Германии Ангела Меркель впервые посетила концентрационный лагерь Освенцим в Польше, чтобы почтить память погибших там людей, сообщает Das Erste. Во время посещения этого места, которое стало символом холокоста, по её собственным заверениям, она испытала чувство «глубокого стыда».
Глава ФРГ призвала к борьбе с антисемитизмом в Германии и Европе. Люди должны чувствовать себя в безопасности, подчеркнула она, отметив, однако, что число антисемитских и расистских атак в последнее время увеличилось. Её собственная страна несёт в этом вопросе особую ответственность, подчеркнула канцлер: «Освенцим был лагерем смерти под управлением немцев». Эта ответственность навсегда останется частью национальной идентичности немцев, добавила она.
Глядя на преступления, «немеешь от ужаса», рассказала Меркель. Но молчание в этой ситуации — не единственный ответ. По её мнению, Германия обязана сделать всё, чтобы сохранить память о произошедшем. Канцлер посетила местную газовую камеру, где людей отравляли Циклоном Б, крематорий, а также «чёрную стену», у которой были расстреляны тысячи людей. У стены она почтила память убитых минутой молчания и возложила венок.
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал RT заявление главы запрещённой в России организации «Меджлис крымско-татарского народа»* Рефата Чубарова о планах организовать марш на Крым.
Сотрудники правоохранительных органов выпустили с «Газпром Арены» болельщиков «Динамо», которые покинули трибуны после 30-й минуты матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
Сотрудники правоохранительных органов не выпускают с «Газпром Арены» болельщиков «Динамо», которые покинули трибуны стадиона после 30-й минуты матча 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с петербургским «Зенитом».
Комиссия спортсменов Британского антидопингового агентства (UKAD) призвала Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранить Россию от международных соревнований за манипуляции с базой данных московской лаборатории.
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал RT призыв Венецианской комиссии Совета Европы (СЕ) к Украине отложить вступление в силу закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» до подготовки закона о национальных меньшинствах.
В Волгоградской области завершили расследование уголовного дела об убийстве, совершённом в 2002 году. Об этом сообщает Novostivolgograda.ru со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК России по региону Наталию Рудник.
В Татарстане, Башкирии, Якутии, Ростовской и Тульской областях открыли приём заявок на бесплатное обучение по профессиям, связанным с цифровыми технологиями. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на портал «Будущее России. Национальные проекты».
Венецианская комиссия Совета Европы призвала Украину отложить вступление в силу закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» до подготовки закона о национальных меньшинствах.
Член комиссии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по развитию судейства Николай Левников заявил, что Сергей Карасёв является единственным российским арбитром, у которого есть шанс работать на матчах чемпионата Европы 2020 года.
Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов обсудил с заместителем помощника госсекретаря США Джорджем Кентом и временным поверенным в делах США на Украине, послом Уильямом Тейлором подготовку к встрече в нормандском формате.
В Москве запустят 16 новых автобусных маршрутов в 2020 году. Они будут следовать к станциям Московского метрополитена, Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров, сообщают «Аргументы и факты».