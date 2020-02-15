Die Zeit: Макрон готовит Европу к жизни без американского «защитника»

США оставляют свою роль защитника Европы, на фоне появления новых угроз, пишет Die Zeit, ссылаясь на слова Эммануэля Макрона, сказанные им за неделю до Мюнхенской конференции по безопасности. В таких условиях Европе необходимо пересмотреть свой подход к безопасности и самостоятельно позаботиться о своей защите. Отмечается, что это по-прежнему может осуществляться в рамках НАТО, но уже без стратегической инициативы из Вашингтона.

Основной тезис проходящей в эти дни Мюнхенской конференции по безопасности сформулирован с помощью выдуманного слова: «беззападье», то есть мир без Запада, пишет Die Zeit. О том, как ориентироваться в таком мире, и пойдёт речь на конференции, собравшей глав государств, дипломатов и политиков. В этот раз США не будут представлены высокопоставленным лицом, зато на конференции выступит президент Франции Эммануэль Макрон, что весьма символично.

На прошлой неделе Макрон произнёс большую речь, посвящённую европейским противоречиям: он говорил о том, что США оставляют свою роль защитника Европы, договоры о контроле за вооружениями прекращают существование, Россия размещает новые ядерные ракеты, а Европа так и не может понять, как ей следует на это реагировать. Французский президент сделал предложение «стратегического диалога» для стран Европы, в рамках которого европейским странам предстоит понять, как защитить себя в этом новом, опасном мире.

То, о чём говорит Макрон, является переосмыслением европейской безопасности в мире, в котором США отказываются от своих обязательств: для Германии и всей Европы это означает, что они теперь должны защищать себя сами, пишет Die Zeit. Всё это также может проходить в рамках НАТО, но уже без стратегической поддержки США.

По мнению издания, наиболее важными в вопросе европейской безопасности являются три аспекта: во-первых, Европа должна обратить внимание на ракетную угрозу из соседних стран. Речь в данном контексте идёт не только о России, но и, например, о Иране, ракеты которого уже способны достигать европейской территории. Во-вторых, Европа должна спланировать свою оборону против новых типов вооружений, таких как кибероружие, боевые роботы и дроны. В-третьих, Германия и Франция должны урегулировать свои споры вокруг совместных военных проектов.