N-TV: танки или самолёты — Германия и Франция подвели черту под затянувшимся спором

Германия, наконец, решилась выделить €77,5 млн на совместную с Францией разработку нового боевого самолёта, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV. В мае прошлого года проект зашёл в тупик: в Берлине опасались, что работа над самолётом затмит создание франко-немецкого танка. В этом случае доминирующая роль могла достаться французам — а вместе с ней в Париж перетекло бы и больше денежных средств.

На протяжении долгих месяцев Германия не могла уладить разногласия с Францией по поводу совместных проектов в сфере обороны, но теперь в споре двух стран произошёл прорыв, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV.

Бундестаг дал зелёный свет на выделение €77,5 млн на разработку боевого самолёта Eurofighter нового образца. Тем самым Германия профинансирует половину расходов на создание самолёта. Запланированная модель должна стать частью миллиардного проекта будущей европейской военно-воздушной боевой системы FCAS, которая должна объединить использование боевых самолётов, беспилотников и спутников. Первый прототип самолёта по изначальным планам должен подняться в воздух в 2026 году. Система в целом должна быть готова к применению к 2040 году.

«Я рада тому, что сегодня мы вместе с депутатами в бундестаге сделали конкретный шаг к FCAS — европейскому боевому самолёту будущего», — отметила в Twitter министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Как напоминает немецкий телеканал, проект зашёл в тупик в прошлом мае после критики со стороны Германии. Речь шла о параллельном с FCAS развитии сухопутной боевой системы MGCS (Main Ground Combat System): в рамках этой программы две страны должны совместно разработать новую модель танка.

По замечанию военного эксперта Томаса Вигольда, спор между Берлином и Парижем возник в связи с необходимостью уравновесить оба проекта. У Германии были опасения в том, что создание наземной боевой системы отодвинется на задний план и FCAS будет доминировать в совместной повестке. Это важно потому, что в разработке сухопутной системы ведущую роль играет немецкая промышленность, а в разработке воздушной системы — французская, поясняет N-TV.

Теперь немецкие депутаты приняли решение связать создание воздушной боевой системы с созданием сухопутной. Кроме того, комитет по бюджету призвал правительство Германии устроить так, чтобы немецкие компании получили доступ к договорам, которые сейчас находятся в ведении Airbus. В мае 2019 года депутаты ХДС/ХСС и СДПГ уже требовали, чтобы интересы Германии учитывались в большей степени, чем до этого. Если среди совместных проектов Парижа и Берлина будет доминировать FCAS, во Францию станет утекать больше денежных средств, подчёркивает немецкий телеканал.

С критикой выступили зелёные Германии. Их депутат Тобиас Линднер заявил, что в совместном европейском проекте есть смысл, однако необходимо гарантировать, что самолёт будет обслуживаться в том числе на территории Германии и что через пару десятков лет его можно будет усовершенствовать. Ключевые решения нужно принять с самого начала — в противном случае, проект приведёт к не одному десятилетию проволочек и удорожаний.

Правительство ФРГ зафиксировало в новом стратегическом документе курс на укрепление немецкой оборонной промышленности и повышение безопасности. Эта отрасль играет для Берлина стратегическую роль, потому что за последние годы вызовы, стоящие перед Германией, ЕС и НАТО, стали ещё более весомыми, непредсказуемыми и сложными, подчёркивает телеканал N-TV.