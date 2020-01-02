Bild: из 152 вертолётов немецкой армии боеспособны лишь 20

Только 20 вертолётов бундесвера находятся в состоянии боевой готовности, сообщает Bild: 8 ударных машин «Тигр» и 12 транспортников NH90. По мнению представителей бундесвера, вина в данной ситуации лежит на производителе — Airbus Helicopters. Эксперты отмечают, что низкая боеготовность вертолётов сказывается на процессе подготовки пилотов.
В 2019 году лётная программа немецких ударных вертолётов «Тигр» была выполнена только на 80 процентов, сообщает Bild, ссылаясь на внутреннюю документацию бундесвера.
Причина заключается в проверках, выявивших низкий уровень боеготовности: согласно данным за ноябрь прошлого года, из 53 вертолётов «Тигр» в состоянии полной готовности находилось лишь 8. Что касается транспортных вертолётов NH90, то из 99 машин пригодными к эксплуатации было 12.
Издание пишет, что в бундесвере возлагают ответственность на фирму-производителя (Airbus Helicopters). По мнению представителей немецкой армии, компания не в полной мере выполняет свои контрактные обязательства. При этом в бундесвере признают, что часть вины лежит и на самих вооружённых силах.
«Катастрофический уровень боеготовности вертолётов «Тигр» влияет также и на подготовку пилотов. Такое положение дел безответственно», — приводит Bild слова эксперта из партии «Зелёных» Тобиаса Линднера. Политик отметил, что проблема с «Тиграми» известна уже давно, однако никаких мер всё равно не принимается.
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