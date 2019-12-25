Bild: операции бундесвера могут быть затруднены — армия не получила новые шлемы

Немецкой армии требуются новые шлемы, однако они поступят в армию только в конце 2020 года, пишет Bild, ссылаясь на внутреннюю документацию бундесвера. По мнению представителей вооружённых сил, задержка с поставками может иметь «серьёзные последствия»: в частности, она приведёт к значительным ограничениям в ходе операций и учений.

Представители бундесвера предупредили о том, что задержка с поставками новых шлемов для немецкой армии может иметь «серьёзные последствия», сообщает Bild.

По данным бундесвера, немецким вооружённым силам требуется 2404 новых шлема, оборудованных переговорным устройством и наушниками, однако они поступят в армию только в конце 2020 года. По словам представителей вооружённых сил, такая задержка «приводит ко всё более значительным ограничениям в ходе операций и учений».

Издание приводит выдержки из внутренней документации немецкой армии: согласно им, на данный момент бундесвер способен лишь частично выполнять обязательства по безопасности. Кроме того, задержки с поставками ещё больше усугубили «крайне напряжённое положение дел со снабжением», царящее в силах специального назначения.

По мнению представителей немецкой армии, новые проблемы являются «очередным примером неэффективной закупки доступного обмундирования и снаряжения». Жалобы бундесвера показывают, что проблемы в вооружённых силах связаны не только с боевыми системами, отмечает Bild: зачастую решающую роль для выполнения боевых задач играют небольшие и кажущиеся неважными планы.