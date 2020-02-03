Bild: в разгар модернизации «Леопардов» бундесвер останется почти без танков

Парк немецких танков «Леопард» в значительной мере устарел и нуждается в переоснащении. В ближайшие два года планируется провести модернизацию сразу 204 из 222 танков старой модели, сообщает таблоид Bild. Эксперты предостерегают, что это станет серьёзным вызовом для бундесвера, потому что много единиц военной техники окажется недоступно для армии. Впрочем, в 2019 году из всех немецких «Леопардов» в состоянии боеготовности было лишь 38%, отмечает издание.
Из-за перевооружения бундесверу грозит огромная нехватка боеготовых танков «Леопард 2», сообщает немецкий таблоид Bild. Модернизация наиболее старых единиц военной техники «безальтернативна» и отчасти должна проходить одновременно. Об этом говорится в секретном документе только для служебного пользования.
В частности, в ближайшие два года планируется модернизировать 204 из 222 танков «Леопард» старой модели A6. Танки будут перемещены в мастерские и, соответственно, недоступны для использования в войсковых частях, подчёркивает издание.
Как следствие, эксперты прогнозируют бреши в оснащении армии в пиковую фазу перевооружения в феврале 2021 года. Между тем, немецкие танки уже относятся к числу «проблемных детей» бундесвера, отмечается в статье.
В 2019 году из 245 танков «Леопард» различных модификаций в состоянии боеготовности были только 94, а это всего лишь 38%. Поэтому сейчас бундесвер анализирует, как можно минимизировать последствия мероприятий по модернизации и их воздействие на возможности по образованию и проведению учений.
Переоборудование станет серьёзным вызовом для вооружённых сил Германии, предостерегают эксперты. К сожалению, это лишь один из множества серьёзных вызовов, стоящих перед немецкой армией, заключает Bild.
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