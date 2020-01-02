Welt: Польша собирается купить больше танков, чем имеется у Германии и Франции, вместе взятых

Польша активно наращивает вооружения, закупая их, в первую очередь, у США, пишет Die Welt. По версии немецкой газеты, в такой приверженности Варшавы американскому оружию виноваты Берлин и Париж, исключившие Польшу из своих совместных проектов в сфере обороны. По этой причине Варшава обращается к другим партнёрам и планирует приобрести больше современных танков, чем есть у Германии и Франции, вместе взятых.

Страны ЕС хотят лучше вооружить свои армии и повысить их боеспособность, пишет немецкая газета Die Welt. Однако Германия и Франция исключили Польшу из оборонных проектов, несмотря на настойчивое стремление государства к наращиванию вооружений — поэтому Варшава обратилась к другим партнёрам.

В результате Польша заключила с США договор о покупке сразу 20 американских портативных ракетных установок и сопутствующего снаряжения более чем на $400 млн. Кроме того, Варшава хочет приобрести на замену немецким танкам другие, более современные. Польша тратит миллиарды долларов на военную технику, в первую очередь, из США, и относится к числу шести стран НАТО, которые расходуют на оборону 2% ВВП.

Наращивание вооружений для Польши в приоритете, и американский президент Дональд Трамп часто хвалит её за это. По мнению экспертов, Варшава является вторым по величине покупателем американского оружия после Саудовской Аравии.

С точки зрения автора статьи, в этом повинны Париж и Берлин — в отличие от США, европейские партнёры Польши закрываются от неё в вопросах обороны. Германия и Франция сотрудничают в этой сфере, но не допускают Польшу к совместной работе, хотя Варшава с удовольствием приняла бы участие в разработке новых танков.

Кроме того, Польша ощущает угрозу со стороны России, а потому активно закупает вооружения. Так, Варшава приобретает 32 американских военных самолёта F-35 на сумму $6,5 млрд. США уже готовы предоставить Польше необходимую технику, тогда как германо-французская альтернатива будет доступна не ранее 2030-х годов.

Подобная позиция Берлина и Парижа имеет далеко идущие последствия для общей европейской оборонной политики и, таким образом, для европейской безопасности, предостерегает немецкая газета. Польша играет важную роль в военном плане, обеспечивая безопасность так называемого восточного фланга НАТО. Если Варшава сейчас будет заключать двусторонние договора с США, это ещё больше усложнит интеграцию между европейскими армиями.

Эксперты говорят об опасности отчуждения Польши как важнейшего партнёра в сфере политики безопасности в случае, если европейские страны не будут делать Варшаве никаких предложений. Польша хочет, чтобы в ней видели не только потенциального покупателя военной техники, но и партнёра. Поэтому она также заинтересована в разработке европейского танка. Однако у Берлина уже есть печальный опыт крупных европейских проектов, показавший, что, чем больше стран в нём участвуют, тем чаще возникают промедления и тем выше расходы.

С этой точки зрения, вопрос о том, насколько разумно привлечение Польши к таким проектам в плане промышленной политики, остаётся открытым. С другой стороны, следует задуматься о том, какие стратегические последствия может иметь исключение Варшавы из этих проектов. К сожалению Польши, слишком малое число политиков в Германии обеспокоено этим вопросом.

Если Берлин не позаботится о более успешном включении Варшавы в европейские оборонные проекты, это толкнёт Польшу в руки Дональда Трампа. Именно так происходит сейчас, причём в качестве партнёра Польши готовы выступить не только США, но и Южная Корея. Последняя готова предложить Польше подогнанную под её потребности версию своей модели К2 и даже осуществить трансфер технологий, которого желает Варшава. Переговоры по этому поводу находятся в начальной стадии, но речь уже идёт о 800 экземплярах. После такой основательной сделки у Польши будет больше современной бронетехники, чем у Германии и Франции, вместе взятых, подчёркивает Die Welt.