TVN24: Варшава опасается затяжной информационной войны с Россией

Польские власти не стали сразу реагировать на заявления Владимира Путина о соучастии Польши во Второй мировой войне, опасаясь, что российский президент усилит свою риторику, заявил замглавы МИД Польши Павел Яблонский. По его словам, Варшава теперь готовится к затяжному информационному противостоянию с Москвой. В эфире TVN24 он добавил, что Польша не ставит крест на России, она остаётся её партнёром, хотя и сложным, и рассчитывает на то, что в Москве одумаются.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в заявлении, опубликованном в воскресенье, написал: «Президент Путин много раз лгал о Польше и всегда делал это полностью сознательно <...> Нет соглашения о перемене мест палачей и жертв, виновников жестоких преступлений и невинных людей и атакованных стран». «Всегда нужно на каком-то уровне отвечать на подобные заявления», — заявил замминистра иностранных дел Павел Яблонский в понедельник в эфире TVN24. Он отметил, что правительство первоначально отреагировало перед праздниками заявлением, которое было опубликовано на сайте Министерства иностранных дел.



Дипломат также объяснил, что в пятницу, 27 декабря, посол России в Польше Сергей Андреев был срочно вызван в МИД на уровне директора департамента, что является подходящим уровнем для такого типа отношений. «Из-за того, что мы заметили, что реакция была недостаточной, после различных консультаций мы решили, что будет уместно ответить на более высоком уровне», — объяснил гость телеканала. Он признал, что правительство прекрасно понимает, что дело не в том, что кого-то неправильно поняли, а в намеренных, заранее спланированных действиях российской пропаганды, рассчитанных на достижение определённого эффекта.



Заявление Путина было обнародовано в канун католического Рождества, и мировые СМИ действительно восприняли его чисто информационно, а затем постепенно стали появляться некоторые комментариями.

В беседе Яблонский объяснил, что премьер-министр Моравецкий отреагировал лишь через пять дней, потому что правительство следило за тем, как реагировали на слова президента России. «Мы готовы к очень длительной информационной войне с Россией, — подчеркнул замглавы МИД. — Эта информационная война, вероятно, рассчитана на то, что когда у нас будет годовщина освобождения Освенцима через месяц, годовщина окончания Второй мировой войны в ближайшие пять месяцев, тогда появятся другие подобные заявления. Можно реагировать очень быстро, не планируя, не задумываясь, но вы также можете подумать о том, какой эффект это окажет», — добавил он.

«Если мы бы немедленно отреагировали, то первоначальное заявление Путина было бы усилено. Поскольку мы дали ему немного отдохнуть, оригинальная история Путина просто умерла», — пояснил замминистра. Он также подчеркнул, что не в интересах Польши «молчать о лжи», публично высказанной российским президентом.



По мнению Яблонского у антипольских заявлений Путина две причины: внутренняя российская политика, то есть внутреннее сплочение вокруг противостояния внешним врагам. Вторая — международная обстановка. В последние недели у России немало проблем на геополитической сцене. Это относится как к украинскому вопросу, так и к санкциям, которые действительно болезненны для России. Теперь и новые американские санкции мешают строительству газопровода «Северный поток — 2».

Замглавы МИД заявил также, что Владимир Путин так говорил о Польше, потому что Польша — это его естественный противник. Он осознает, что эта страна решительно выступает за жесткую политику против России в ЕС, поэтому и пытается представить её как антироссийское государство и превратить вопрос в польско-российский конфликт.

Он также отметил, что Польша очень открыта для сотрудничества с Россией, при условии, что Россия признает определенные проблемы, которые в международной политике на цивилизованном уровне являются абсолютно фундаментальными. Политика должна говорить правду и соблюдать международное право. «Если это международное право будет нарушено, к сожалению, мы не сможем пойти дальше, чем нынешняя политика».

Замминистра иностранных дел Польши заявил, что в Варшаве «всегда рассчитывают на добрую волю наших партнеров. Даже если эта надежда очень мала, у нас она всегда есть, потому что в международных отношениях никогда нельзя ставить крест на своих партнерах. Россия наш партнер, хотя и сложный. И мы рассчитываем на то, что в какой-то степени она одумается».