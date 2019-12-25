Tysol: Путин припомнил Польше посла-антисемита, потому что верит в угрозу «переписывания истории»

Владимир Путин показал себя в новом амплуа — в роли историка, который анализирует не только причины начала Второй мировой войны, но и польскую внешнюю политику того времени, пишет журналист Марек Будзиш. В статье на портале Тysol он объясняет, что этот нарратив никоим образом не был спонтанным — это заранее продуманная и подготовленная акция в преддверии мероприятий, посвящённых освобождению концлагеря Аушвиц.

Накопление дипломатических неудач и поражений, с которыми столкнулся российский президент в последние дни, может произвести впечатление, что на самом деле его речь об истории Второй мировой войны* носила характер разрядки, спонтанного и эмоционального выражения мыслей, своего рода взрыва. Но это ошибочное мнение, пишет на портале Тysol польский журналист Марек Будзиш.

«Мы можем предположить, что имеем дело с началом российского исторического наступления, в котором московский рассказ о том, что произошло в прошлом, служит интересам Российской Федерации сегодня. Уже сам момент и место выступления Путина должны привести нас к такому выводу. Российский президент решил зачитать исторический реферат, в котором он ссылался на дипломатические документы, найденные в архивах, а это свидетельствует о том, что сама акция была подготовлена ​​в течение определённого времени, на встрече лидеров стран Евразийского союза, в который входят самые близкие союзники Российской Федерации», — объясняет автор.

Как признал сам Владимир Путин, он сознательно выбрал время и место своей речи, потому что у них у всех есть общее прошлое, наследие, которое Москва, а также Минск, Кишинёв или Казахстан обязаны защищать, потому что в настоящее время нависает угроза переписывания истории. «На чём эта попытка переписывания истории, по мнению Путина, основывается? На тезисе, выдвигаемом в основном Польшей в Европе, о том, что Вторая мировая война началась, потому что две тоталитарные системы, немецкая и советская, договорились. И, по мнению Путина, этот тезис не только неверен, но и используется для создания русофобских или иррациональных настроений в современной Европе», — рассуждает автор.

Историческая правда, согласно версии самого Путина, весьма проста. За начало Второй мировой войны фактически ответственны Польша и польская дипломатия. Поляки одними из первых заключили договор о ненападении с Германией, выразив поддержку антисемитской политике Берлина. Польский посол Липский призвал Гитлера и других высокопоставленных представителей Германии «решить еврейский вопрос» и обещал в случае успеха установить памятник вождю Третьего рейха в Варшаве, рассказывает Будзиш.

Более того, по мнению Путина, польский посол в Париже Лукасевич, когда французский министр иностранных дел спросил его о том, придёт ли Польша на помощь французским войскам, желающим подписать пакт, заключённый между Парижем и Чехословакией, должен был ответить, что она будет не только помогать, но и готова предпринять военные действия против Праги. Варшава представила аналогичную позицию в отношении предложения Москвы, которая хотела помочь Чехословакии. По словам Путина, Варшава уже привела к фактической гибели своих военных соглашений с Парижем, поэтому она получила то, что и посеяла, потому что она фактически сотрудничала с Гитлером в 1939 году, о чём свидетельствует её участие в разделе Чехословакии, продолжает он.

«Но это не единственные грехи Варшавы. Что ж, по словам Путина, наша дипломатия подстрекала Будапешт подвергать сомнению Версальский миропорядок и предъявлять территориальные требования к Чехословакии. В этой ситуации у Москвы, и это не новый тезис, как мы знаем из сталинской эпохи, не было другого выбора, кроме как общаться с Гитлером, заключить пакт Молотова — Риббентропа и захватить польские земли, которые покинуло польское правительство», — подчёркивает польский журналист.

Более того, по словам российского президента, иррациональная ненависть поляков к русским и ко всем остальным народам Востока лишила поляков возможности реально оценить ситуацию. Именно поэтому они строили заговор с Гитлером и не стремились договориться с Москвой. «И вот Владимир Владимирович совершает прыжок в современность», — иронизирует Будзиш. По мнению Путина, сегодня Польша сносит советские памятники в своём общественном пространстве не потому, что она не согласна с их посылом, а потому, что, как и перед Второй мировой войной, её элиты пронизаны расистскими предрассудками в отношении восточных народов и они не могут принять идею о том, что Польша может быть за что-то им благодарна. Как перед Второй мировой войной, так и сегодня, по мнению президента России, Варшава проводит политику, которая превосходит польские возможности, а это может закончиться слишком плохо.

Более того, поляки в историческом повествовании Путина являются не только вечными повстанцами, но и прежде всего людьми, поражёнными иррациональным отвращением ко всему, что является русским. Кроме того, что они националисты, расисты и антисемиты, перечисляет автор.

«Мы начали с исторических вопросов и подошли к самому современному посланию. И в этом суть сообщения, поступающего из Москвы, которое теперь будет усилено, отточено и повторено тысячами офицеров «пропагандистского фронта» российского режима. Первой возможностью для этого станет церемония годовщины освобождения лагеря Освенцим, которая пройдёт в этом году в Израиле, где Владимир Путин станет одним из почётных гостей», — резюмирует на портале Тysol польский журналист Марек Будзиш.

* 24 декабря 2019 года Владимир Путин, ссылаясь на архивный документ, рассказал, что Гитлер прямо заявлял министру иностранных дел, а потом послу Польши в Германии о своей идее «выслать евреев в Африку, в колонии». «На что посол Польши ему ответил, а потом записал в своей докладной бумаге министру иностранных дел Польши господину Беку: «Когда я это услышал, я ему ответил, если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве». «Сволочь, свинья антисемитская. По-другому сказать нельзя», — прокомментировал российский президент (прим. ИноТВ).