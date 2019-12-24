Путин назвал сволочью поддерживавшего Гитлера в 1938 году посла Польши

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Российский президент Владимир Путин назвал сволочью посла Польши в Германии, который в 1938 году обещал установить памятник Адольфу Гитлеру в случае высылки евреев в Африку.
Путин назвал сволочью поддерживавшего Гитлера в 1938 году посла Польши
  • РИА Новости

Об этом глава государства сказал в ходе заседания итоговой коллегии Министерства обороны России.

Путин, ссылаясь на архивный документ, рассказал, что Гитлер прямо заявлял министру иностранных дел, а потом послу Польши в Германии о своей идее «выслать евреев в Африку, в колонии».

Российский президент подчеркнул, что в 1938 году это означало «выслать евреев из Европы в Африку на вымирание, уничтожение».

«На что посол Польши ему ответил, а потом это записал в своей докладной бумаге министру иностранных дел Польши господину Пеку: «Когда я это услышал, я ему ответил, если он это сделает, мы поставим ему великолепный памятник в Варшаве». Сволочь, свинья антисемитская. По-другому сказать нельзя», — заявил российский президент.

Ранее в МИД Польши сказали, что высказывания российских властей о событиях Второй мировой войны представляют «ложную картину событий».

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