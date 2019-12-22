МИД Польши оценил позицию России по событиям Второй мировой войны
- globallookpress.com
«Мы с обеспокоенностью и недоверием отмечаем заявления представителей власти России, в том числе президента Владимира Путина, относительно начала и хода Второй мировой войны, которые представляют собой ложную картину событий», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ранее замглавы польского МИД Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что Варшава проводит анализ высказываний российского лидера Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны. По его словам, МИД изучает возможность дипломатической реакции.
Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что советские войска вошли в Польшу «после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооружёнными силами и за тем, что происходит на территории» страны.