МИД Польши оценил позицию России по событиям Второй мировой войны

В МИД Польши заявили, что высказывания российских властей, в том числе президента России Владимира Путина, относительно событий Второй мировой войны представляют «ложную картину событий».

«Мы с обеспокоенностью и недоверием отмечаем заявления представителей власти России, в том числе президента Владимира Путина, относительно начала и хода Второй мировой войны, которые представляют собой ложную картину событий», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее замглавы польского МИД Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что Варшава проводит анализ высказываний российского лидера Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны. По его словам, МИД изучает возможность дипломатической реакции.

Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что советские войска вошли в Польшу «после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооружёнными силами и за тем, что происходит на территории» страны.