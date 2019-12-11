Путин: Россия правдой ответит на искажение фактов Второй мировой войны

Российский лидер Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа» призвал правдиво рассказывать о событиях Великой Отечественной войны в ответ на попытки некоторых стран Европы и международных институтов исказить исторические факты.

Глава государства отметил, что попытки исказить историческую правду о Второй мировой не прекращаются.

«Недавняя резолюция Европейского парламента поставила фактически на одну доску и нацистских агрессоров, и Советский Союз, чуть ли не обвиняет СССР наряду с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны, как будто забыли, кто напал на Польшу 1 сентября 1939 года и на Советский Союз 22 июня 1941 года», — сказал он.

При этом Путин подчеркнул, что тех, кто пытается поспорить с такой оценкой, обвиняют в «информационной войне против демократической Европы».

В связи с этим президент призвал продолжить публиковать архивные материалы о событиях тех лет для защиты правды.

«Наш ответ на ложь — это правда. Мы продолжим рассказывать о событиях, фактах Великой Отечественной войны, раскрывать и публиковать архивные материалы во всей их полноте, а то складывается впечатление, что некоторые наши оппоненты то ли читать, то ли писать не умеют... как будто не знают ничего», — подчеркнул он.

Путин заявил, что Россия продолжит рассказывать о победах и поражениях Красной армии, трагедии пленных, холокосте, а также преступлениях националистов и насилии в отношении мирных жителей.

Ранее главы МИД 11 государств выступили за сохранение исторической правды о Второй мировой войне.

НСН также передавала, что 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы.