МИД 11 стран выступили против искажения итогов Второй мировой войны

Короткая ссылка
Главы МИД России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана выступили за сохранение исторической правды о Второй мировой войне.
МИД 11 стран выступили против искажения итогов Второй мировой войны
  • © Global Look Press

Общее заявление к 75-летней годовщине Победы во Второй мировой войне было принято на заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ в Братиславе.

«Считаем кощунством любые проявления неуважения к памятникам солдат и полководцев Красной Армии, надругательства над могилами отдавших жизни за освобождение Европы от нацистов. Вандализм в отношении таких мемориальных объектов не имеет оправдания», — говорится в документе, опубликованном МИД России.

В связи с этим страны призвали все народы чтить память о героях-освободителях и сохранять в надлежащем состоянии воинские захоронения.

Кроме того, министры 11 государств призвали соблюдать решения Международного военного трибунала в Нюрнберге, которые не имеют срока давности. 

«Возмущены устремлениями некоторых стран по реабилитации и героизации нацистских преступников и их пособников... Замалчивание преступлений на почве этнической и религиозной ненависти неминуемо приведёт мир к новой катастрофе», — подчеркнули авторы заявления.

В конце октября в Латвии возбудили уголовное дело из-за осквернения памятника воинам — освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.

Российское посольство назвало подобные акты вандализма результатом попыток переписать историю Второй мировой войны.

НСН передавало, что 2020 год объявлен в России Годом памяти и славы

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить