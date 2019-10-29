В Латвии возбудили дело после осквернения памятника освободителям Риги
Об этом сообщает Mixnews.lv.
«В связи с произошедшим начат уголовный процесс и проводятся следственные действия», — заявила представитель ведомства Гита Гжибовска.
Ранее российское посольство в Риге назвало кощунственным осквернение памяти советских солдат и отметило, что подобный вандализм напрямую связан с попытками переписать историю Второй мировой войны.
26 октября неизвестные оставили на монументе воинам-освободителям в Риге надпись «Оккупанты» на латышском языке.