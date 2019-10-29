В Латвии возбудили дело после осквернения памятника освободителям Риги

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Государственная полиция Латвии возбудила уголовное дело по факту осквернения памятника воинам — освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.

Об этом сообщает Mixnews.lv.

«В связи с произошедшим начат уголовный процесс и проводятся следственные действия», — заявила представитель ведомства Гита Гжибовска.

Ранее российское посольство в Риге назвало кощунственным осквернение памяти советских солдат и отметило, что подобный вандализм напрямую связан с попытками переписать историю Второй мировой войны.

26 октября неизвестные оставили на монументе воинам-освободителям в Риге надпись «Оккупанты» на латышском языке.

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