В Латвии возбудили дело после осквернения памятника освободителям Риги

Государственная полиция Латвии возбудила уголовное дело по факту осквернения памятника воинам — освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.

Об этом сообщает Mixnews.lv.

«В связи с произошедшим начат уголовный процесс и проводятся следственные действия», — заявила представитель ведомства Гита Гжибовска.

Ранее российское посольство в Риге назвало кощунственным осквернение памяти советских солдат и отметило, что подобный вандализм напрямую связан с попытками переписать историю Второй мировой войны.

26 октября неизвестные оставили на монументе воинам-освободителям в Риге надпись «Оккупанты» на латышском языке.