В Риге неизвестные осквернили памятник воинам-освободителям
- © Bogdan Tapu / Flickr
Об этом сообщает Mixnews.lv.
По данным издания, в полиции заявили, что у них нет данных о конкретном нарушении. При этом в ведомстве заявили, что «приняли во внимание полученный сигнал и займутся выяснением обстоятельств».
Ранее сообщалось, что в посёлке Техумарди на эстонском острове Сааремаа вандалы осквернили мемориал советским солдатам, испачкав мемориальные камни с именами солдат, погибших в бою с фашистами 8 октября 1944 года.
В июне мэр Риги Дайнис Турлайс прокомментировал предложение снести памятник освободителям от немецко-фашистских захватчиков.
По его словам, монумент находится под защитой международного договора между Латвией и Россией.