В Риге неизвестные осквернили памятник воинам-освободителям

В Пардаугаве в Риге вандалы осквернили памятник воинам — освободителям города от немецко-фашистских захватчиков, а также оставили на монументе надпись «оккупанты» на латышском языке. Госполиция Латвии пообещала провести расследование в связи с произошедшим.

Об этом сообщает Mixnews.lv.

По данным издания, в полиции заявили, что у них нет данных о конкретном нарушении. При этом в ведомстве заявили, что «приняли во внимание полученный сигнал и займутся выяснением обстоятельств».

Ранее сообщалось, что в посёлке Техумарди на эстонском острове Сааремаа вандалы осквернили мемориал советским солдатам, испачкав мемориальные камни с именами солдат, погибших в бою с фашистами 8 октября 1944 года.

В июне мэр Риги Дайнис Турлайс прокомментировал предложение снести памятник освободителям от немецко-фашистских захватчиков.

По его словам, монумент находится под защитой международного договора между Латвией и Россией.