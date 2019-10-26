На эстонском острове Сааремаа осквернили мемориал советским воинам

В посёлке Техумарди на эстонском острове Сааремаа вандалы осквернили мемориал советским солдатам. Об этом информирует Meie Maa.

Отмечается, что вандалы испачкали мемориальные камни, на которых написаны имена советских солдат, погибших в бою с фашистами 8 октября 1944 года.

Как уточняется, полиция в курсе этого инцидента, волость Сааремаа сотрудничает со стражами порядка и делает всё возможное для того, чтобы поймать вандалов.

Ранее посольство России в Таллине направило в эстонский МИД ноту в связи со сносом памятника на месте захоронения советских солдат в волости Ляэне-Нигула.