На эстонском острове Сааремаа осквернили мемориал советским воинам

Короткая ссылка
В посёлке Техумарди на эстонском острове Сааремаа вандалы осквернили мемориал советским солдатам. Об этом информирует Meie Maa.
На эстонском острове Сааремаа осквернили мемориал советским воинам
  • ©wikimedia

Отмечается, что вандалы испачкали мемориальные камни, на которых написаны имена советских солдат, погибших в бою с фашистами 8 октября 1944 года.

Как уточняется, полиция в курсе этого инцидента, волость Сааремаа сотрудничает со стражами порядка и делает всё возможное для того, чтобы поймать вандалов.

Ранее посольство России в Таллине направило в эстонский МИД ноту в связи со сносом памятника на месте захоронения советских солдат в волости Ляэне-Нигула.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить