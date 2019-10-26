Посольство России отреагировало на снос советского памятника в Эстонии

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Посольство России в Таллине направило в эстонский МИД ноту в связи со сносом памятника на месте захоронения советских солдат в волости Ляэне-Нигула.

«В МИД Эстонии была направлена нота посольства с выражением глубокой озабоченности по поводу случившегося», — говорится в сообщении на сайте посольства.

Отмечается, что сотрудники посольства связались с представителями волости, в которой произошёл инцидент.

Также сообщается, что российские дипломаты провели предметный разговор по данному вопросу с представителями местных властей в Таэбла, где находится исчезнувший памятник.

24 октября вандалы вновь осквернили памятник Красной армии в Чехии, инцидент произошёл в Брно.

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