Посольство России отреагировало на снос советского памятника в Эстонии
«В МИД Эстонии была направлена нота посольства с выражением глубокой озабоченности по поводу случившегося», — говорится в сообщении на сайте посольства.
Отмечается, что сотрудники посольства связались с представителями волости, в которой произошёл инцидент.
Также сообщается, что российские дипломаты провели предметный разговор по данному вопросу с представителями местных властей в Таэбла, где находится исчезнувший памятник.
24 октября вандалы вновь осквернили памятник Красной армии в Чехии, инцидент произошёл в Брно.