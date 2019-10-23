Посольство России осудило осквернение памятника Красной армии в Чехии

Осквернение памятника красноармейцам в чешском городе Острава не имеет оправдания и подтверждает опасность неуважительного обращения некоторых политических сил с историей Второй мировой войны. Об этом заявили в посольстве России в Чехии.

В дипмиссии назвали недальновидными попытки очернить тех, кто жертвовал своей жизнью за освобождение Чехословакии от нацизма.

«Общеизвестно, что Остраву освобождали войска Красной армии совместно с бойцами 1-го Чехословацкого армейского корпуса. Неслучайно на облитом вандалами красной краской памятнике изображены вместе две фигуры — красноармейца и чешского рабочего», — заявили дипломаты в Facebook.

Посольство выразило признательность руководству города и жителям, осудившим варварскую выходку вандалов.

Также ведомство рассчитывает, что вандалы будут найдены и наказаны, а власти предпримут меры для недопущения подобных инцидентов.

Ранее вандалы облили краской и разрисовали памятник Красной армии в чешском городе Острава.

Городская администрация уже занимается вопросом очищения мемориала.