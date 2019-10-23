Вандалы осквернили памятник Красной армии в чешском Остраве

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Вандалы облили краской и разрисовали памятник Красной армии в чешском городе Острава. Городская администрация уже занимается вопросом очищения мемориала.
Вандалы осквернили памятник Красной армии в чешском Остраве
  • @Macura2014
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Как пишет «Чешское радио», на памятнике появилась надпись «Будапешт 1956» и венгерский флаг.

«Некие «герои» под покровом ночи облили и разрисовали красной краской памятник Красной армии в парке Коменского. Мне стыдно за них! Они показали свою трусость и своё незнание истории, проявили неуважение к солдатам, что пали при освобождении Остравы и чьи останки хранятся здесь», — написал в Twitter мэр города Томаш Мацура.

Памятник красноармейцам установили в Остраве в 1946 году в первую годовщину окончания Второй мировой войны.

В августе неизвестные осквернили памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге, написав краской оскорбление на монументе

Монумент неоднократно становился объектом нападений вандалов. Так, весной 2018 года неизвестные облили памятник Коневу розовой краской, а осенью 2017 вандалы написали на монументе несколько дат.

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