Вандалы осквернили памятник Красной армии в чешском Остраве

Вандалы облили краской и разрисовали памятник Красной армии в чешском городе Острава. Городская администрация уже занимается вопросом очищения мемориала.

Как пишет «Чешское радио», на памятнике появилась надпись «Будапешт 1956» и венгерский флаг.

Nějací “hrdinové” v noci pod pláštěm tmy polili a pomalovali červenou barvou Památník Rudé armády v Komenského sadech. Stydím se za ně! Prokázali tím leda svou zbabělost, neznalost dějin a neúctu k vojákům, kteří při osvobozování Ostravy padli a jejichž ostatky jsou zde uloženy. pic.twitter.com/RpGsSsPjs4 — Tomáš Macura (@Macura2014) October 23, 2019

«Некие «герои» под покровом ночи облили и разрисовали красной краской памятник Красной армии в парке Коменского. Мне стыдно за них! Они показали свою трусость и своё незнание истории, проявили неуважение к солдатам, что пали при освобождении Остравы и чьи останки хранятся здесь», — написал в Twitter мэр города Томаш Мацура.

Памятник красноармейцам установили в Остраве в 1946 году в первую годовщину окончания Второй мировой войны.

В августе неизвестные осквернили памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу в Праге, написав краской оскорбление на монументе

Монумент неоднократно становился объектом нападений вандалов. Так, весной 2018 года неизвестные облили памятник Коневу розовой краской, а осенью 2017 вандалы написали на монументе несколько дат.