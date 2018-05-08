В Праге осквернили памятник маршалу Коневу

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Неизвестные облили розовой краской установленный в Праге памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, передаёт Чешское радио.
В Праге осквернили памятник маршалу Коневу
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По словам представителя полиции, инцидент произошёл в ночь на вторник, 8 мая. В настоящее время полиция ищет вандалов. 

Конев с весны 1944 года командовал войсками 1-го Украинского фронта Красной армии, которые в мае 1945-го освободили Прагу от фашистов.

Памятник маршалу Коневу был установлен в чешской столице в 1980 году. Монумент неоднократно становился объектом нападений вандалов. Так, осенью 2017 года неизвестные краской написали на нём несколько дат. 

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