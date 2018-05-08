В Праге осквернили памятник маршалу Коневу

Неизвестные облили розовой краской установленный в Праге памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, передаёт Чешское радио.

По словам представителя полиции, инцидент произошёл в ночь на вторник, 8 мая. В настоящее время полиция ищет вандалов.

Конев с весны 1944 года командовал войсками 1-го Украинского фронта Красной армии, которые в мае 1945-го освободили Прагу от фашистов.

Памятник маршалу Коневу был установлен в чешской столице в 1980 году. Монумент неоднократно становился объектом нападений вандалов. Так, осенью 2017 года неизвестные краской написали на нём несколько дат.