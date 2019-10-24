В Чехии вновь осквернили памятник Красной армии

Вандалы вновь осквернили памятник Красной армии в Чехии, на этот раз инцидент произошёл в Брно на юго-востоке страны. Об этом рассказал представитель полиции Павел Шоба.

«Об инциденте в полицию сообщил один из прохожих. Когда представители правопорядка прибыли на место, то увидели, что по памятнику стекает ещё свежая красная краска. По данному факту заведено уголовное дело, за это вандалам грозит тюремное заключение сроком до одного года», — цитирует его РИА Новости.

Посольство России в Чехии уже прокомментировало акт вандализма.

«С тревогой отмечаем второй за сутки акт вандализма, совершённый в Чехии в отношении мемориальных объектов, посвящённых освободителям Чехословакии от нацизма. На этот раз речь идёт о памятнике на почётном захоронении 328 павших красноармейцев в городском районе Брно — Кралово Поле», — сообщили в ведомстве.

Там назвали оскорбление памяти красноармейцев трусливой варварской выходкой, которая противоречит нормам цивилизованного общества.

«Признательны муниципальным властям за оперативное приведение воинского захоронения в Брно — Краловом Поле в надлежащий вид», — добавили там.

Ранее вандалы облили краской и разрисовали памятник Красной армии в чешском городе Острава.