Мэр Риги оценил предложение снести памятник воинам-освободителям

Мэр Риги Дайнис Турлайс прокомментировал предложение снести памятник освободителям от немецко-фашистских захватчиков. Он отметил, что монумент находится под защитой международного договора между Латвией и Россией.

Также чиновник сравнил желающих снести памятник с теми, кто в Средние века сжигал книги.

«Когда я слышу слова о сносе памятника, о сжигании книг и так далее, то вспоминаю такие очень мрачные картины из истории, которую я ещё в школе учил», — приводит его слова Mixnews.lv.

В конце марта ФАН передавало, что петиция в защиту памятника освободителям Риги и Латвии от фашистов собрала почти 16 тыс. подписей за три дня.

Монумент был открыт в 1985 году. Изначально его полное название звучало как Памятник воинам Советской армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков.

Подробнее — в материале RT.