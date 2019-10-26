Посольство России отреагировало на осквернение памятника в Риге

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Посольство России в Латвии осудило осквернение памятника воинам — освободителям Риги от немецко-фашистских захватчиков.
Посольство России отреагировало на осквернение памятника в Риге
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«Расцениваем это деяние как недопустимое и исключительно кощунственное, поскольку память советских солдат, отдавших жизни в борьбе с гитлеровцами, священна», — говорится в сообщении, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.

В посольстве подчеркнули, что «такой вандализм — прямое следствие попыток переписать историю Второй мировой войны и представить героев, спасших Латвию от фашистского ига, в качестве «оккупантов». 

В дипмиссии призвали Латвию «в кратчайшие сроки найти и наказать виновных, а также обеспечить адекватную защиту мемориала от вандалов».

Ранее в Пардаугаве в Риге вандалы осквернили памятник воинам — освободителям города от немецко-фашистских захватчиков, а также оставили на монументе надпись «оккупанты» на латышском языке

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