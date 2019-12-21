В Польше отреагировали на слова Путина о начале Второй мировой войны

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В Институте национальной памяти Польши прокомментировали слова российского лидера Владимира Путина о начале Второй мировой войны.
В Польше отреагировали на слова Путина о начале Второй мировой войны
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«И гитлеровская Германия, и Советский Союз Ленина и Сталина последовательно стремились свергнуть версальский порядок в Европе и навязать свои порядки другим европейским народам», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте института.

Как заявляют в ведомстве, Вторая мировая война «началась с агрессии Германии и Советского Союза на Польшу в 1939 году».

В сообщении института отмечается, что «прелюдией к вооружённой агрессии Третьего рейха и СССР было их взаимное соглашение от 23 августа 1939 года, известное как пакт Молотова — Риббентропа».

Ранее замглавы польского МИД Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что Варшава проводит анализ высказываний российского лидера Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны. По его словам, МИД изучает возможность дипломатической реакции.

Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что советские войска вошли в Польшу «после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооружёнными силами и за тем, что происходит на территории» страны. 

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