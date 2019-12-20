В Польше анализируют слова Путина о начале Второй мировой войны

Замглавы польского МИД Шимон Шинковски вель Сенк заявил, что Варшава проводит анализ высказываний российского лидера Владимира Путина о начальном периоде Второй мировой войны. По его словам, МИД изучает возможность дипломатической реакции.

Путин на большой пресс-конференции заявил, что советские войска вошли в Польшу «после того, как польское правительство утратило контроль за своими вооружёнными силами и за тем, что происходит на территории» страны.

По словам российского лидера, в этот момент правительство Польши «находилось где-то уже в районе польско-румынской границы» и поэтому «не с кем бы было даже разговаривать на эту тему».

«Прошу дать нам немного времени, чтобы проанализировать это высказывание, изучить его и решить, требует ли оно дипломатической реакции», — сказал Шинковски. Его слова приводит РИА Новости.

В сентябре Шинковски высказал мнение, что позиция России относительно событий Второй мировой войны не соответствует «исторической правде».