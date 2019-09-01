В Польше сочли позицию России несоответствующей «исторической правде»

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Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк считает, что позиция России не соответствует «исторической правде».

Дипломат в интервью польской радиостанции Radio Maryja объяснил, почему Россия не была приглашена на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны 1 сентября в Польше. 

«Мы хотим отметить эту дату в духе исторической правды. Россия, что подтверждается в последние дни, в этом не заинтересована», — заявил Шиньковский.

Ранее бывший польский лидер Лех Валенса заявил, что власти страны должны были пригласить российского лидера Владимира Путина на памятные мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны.

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