В Кремле оценили отказ Польши приглашать Россию на годовщину Второй мировой войны

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В Кремле негативно воспринимают отсутствие приглашения от Польши на годовщину начала Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле оценили отказ Польши приглашать Россию на годовщину Второй мировой войны
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

По его словам, без России такие мероприятия не будут полноценными. 

«Негативно. Любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщине или Великой Отечественной, или Второй мировой войны, без участия нашей страны не могут считаться полноценными», — сказал он, отвечая на вопрос об отношении Кремля к тому, что Польша не прислала приглашение российской стороне.

Как подчеркнул Песков, роль России «в завершении Второй мировой войны невозможно переоценить».

Ранее в российском МИД указали на игнорирование исторической логики Польшей, поскольку её власти решили организовать данное мероприятие без участия России.

Как заявляли в канцелярии польского лидера, на эти мероприятия были приглашены лишь страны — члены ЕС и «Восточного партнёрства».

В начале февраля в МИД Польши отмечали, что намерены порекомендовать польским властям пригласить президента России Владимира Путина на памятные мероприятия. 

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