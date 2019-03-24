В Польше объяснили отказ приглашать Путина на годовщину Второй мировой войны

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Замглавы канцелярии польского лидера Павел Муха объяснил, почему президента России Владимира Путина не пригласили на мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны.
В Польше объяснили отказ приглашать Путина на годовщину Второй мировой войны
  • РИА Новости

По словам Мухи, на эти мероприятия были приглашены лишь страны — члены ЕС и «Восточного партнёрства».

«Мы не идём историческим путём, мы не приглашаем все государства, как, например, мы не пригласили Японию», — цитирует Wiadomosci Муху.

Ранее в российском МИД отметили игнорирование исторической логики польскими властями, так как они приняли решение организовать мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны без участия России.

Также в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Польша систематически фальсифицирует летопись Второй мировой войны и послевоенного периода.

В начале февраля замглавы МИД Польши Бартош Чихоцкий заявил, что ведомство порекомендует властям пригласить Путина на памятные мероприятия.

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