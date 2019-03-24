В Польше объяснили отказ приглашать Путина на годовщину Второй мировой войны
- РИА Новости
По словам Мухи, на эти мероприятия были приглашены лишь страны — члены ЕС и «Восточного партнёрства».
«Мы не идём историческим путём, мы не приглашаем все государства, как, например, мы не пригласили Японию», — цитирует Wiadomosci Муху.
Ранее в российском МИД отметили игнорирование исторической логики польскими властями, так как они приняли решение организовать мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны без участия России.
Также в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Польша систематически фальсифицирует летопись Второй мировой войны и послевоенного периода.
В начале февраля замглавы МИД Польши Бартош Чихоцкий заявил, что ведомство порекомендует властям пригласить Путина на памятные мероприятия.