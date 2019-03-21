Польша объяснила отказ позвать Россию на годовщину начала Второй мировой войны

Глава канцелярии польского лидера Кшиштоф Щерский прокомментировал отказ Польши пригласить Россию на мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

По его словам, Варшава намерена провести эти мероприятия в кругу стран, с которыми Польша в настоящее время «работает на благо мира, основанного на соблюдении международного права и уважения суверенитета государств».

«Обращение к исторической логике МИД России в контексте сентября 1939 года мы считаем проблематичным», — цитирует агентство PAP Щерского.

Ранее в российском МИД отметили игнорирование исторической логики польскими властями, так как они приняли решение организовать мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны без участия России.

Также в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Польша систематически фальсифицирует летопись Второй мировой войны и послевоенного периода.