Польша объяснила отказ позвать Россию на годовщину начала Второй мировой войны
По его словам, Варшава намерена провести эти мероприятия в кругу стран, с которыми Польша в настоящее время «работает на благо мира, основанного на соблюдении международного права и уважения суверенитета государств».
«Обращение к исторической логике МИД России в контексте сентября 1939 года мы считаем проблематичным», — цитирует агентство PAP Щерского.
Ранее в российском МИД отметили игнорирование исторической логики польскими властями, так как они приняли решение организовать мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны без участия России.
Также в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Польша систематически фальсифицирует летопись Второй мировой войны и послевоенного периода.