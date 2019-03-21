Польша объяснила отказ позвать Россию на годовщину начала Второй мировой войны

Короткая ссылка
Глава канцелярии польского лидера Кшиштоф Щерский прокомментировал отказ Польши пригласить Россию на мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

По его словам, Варшава намерена провести эти мероприятия в кругу стран, с которыми Польша в настоящее время «работает на благо мира, основанного на соблюдении международного права и уважения суверенитета государств».

«Обращение к исторической логике МИД России в контексте сентября 1939 года мы считаем проблематичным», — цитирует агентство PAP Щерского.

Ранее в российском МИД отметили игнорирование исторической логики польскими властями, так как они приняли решение организовать мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны без участия России.

Также в российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Польша систематически фальсифицирует летопись Второй мировой войны и послевоенного периода.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить