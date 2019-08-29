Валенса осудил отказ Польши пригласить Путина на 80-летие начала войны

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Бывший президент Польши Лех Валенса считает, что власти страны должны были пригласить российского лидера Владимира Путина на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
Валенса осудил отказ Польши пригласить Путина на 80-летие начала войны
  • Reuters

«Не приглашая Россию, мы только ухудшим наши и без того плохие отношения», — сказал политик в интервью изданию Rzeczpospolita.

По его мнению, при наличии возражений надо разговаривать, а не изолировать.

Мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны пройдут в Польше 1 сентября. Российскую делегацию на них не пригласили.

В Кремле отсутствие приглашения восприняли негативно. В МИД указали на игнорирование Варшавой исторической логики.

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