НАТО было создано для оказания давления на СССР, которого больше не существует, поэтому нет никаких оснований более поддерживать фарс и строить единство на предполагаемой российской угрозе, пишет Obserwator Polityczny. Издание объясняет, что на самом деле НАТО служит сохранению подчинённости США и осуществлению дорогостоящих закупок в оборонной промышленности.

«НАТО — это фарс, поэтому, возможно, следует с ним заканчивать?» — задаётся вопросом Obserwator Polityczny. Эта организация была создана для давления на СССР, а сегодня СССР больше не существует. Нет никаких оснований поддерживать фарс и строить единство на предполагаемой российской угрозе. Это чистой воды фарс. Он не в интересах европейских стран, которые действуют вопреки риторике лицемерных санкций и постоянного давления на Россию. «Здравый смысл побеждает везде, где есть деньги, а им нужна стабильность — и Россия является крупнейшим и самым надёжным поставщиком этого «товара в мире!» — объясняет издание.



Все знают, что французы не хотят умирать за Гданьск, а после слов Макрона можно добавить, что и за Вильнюс, Ригу или Таллин тоже. В свою очередь Турция — это страна, которая требует солидарности ввиду конфликта с национальным меньшинством в соседней стране, которую она бомбит. Более того, она враждебно настроена к другому члену альянса и открыто угрожает европейским союзникам применением гуманитарного оружия — увеличением притока беженцев. К тому же турки всё ещё покупают газ, АЭС и оружие у России, перечисляет Obserwator Polityczny.



Издание обращает также внимание на Германию, которая находится в стратегическом партнёрстве с Россией и у которой она покупает бесконечное количество газа и не только его. Кроме того, она не имеет ничего против китайской технологии 5G, реализация которой исключает её из группы союзников США. Внешняя политика Германии за последние 30 лет значительно способствовала войнам на Балканах и трагедии на Украине.



Великобритания находится на грани самоуничтожения, где дух националистической империи проявился в популизме для идиотов, что в свою очередь заставило общество, подвергнутое манипуляции элит, выступить против своих собственных интересов. «Результаты пока предсказать сложно, но это может закончиться крахом страны», — подчёркивает издание.



Более того, у многих стран Западной Европы проблемы с идентичностью. Появление некоренного населения и его быстрое демографическое развитие приводит к постоянным изменениям в облике населения. Кроме того, Запад, воспитанный и кастрированный гендерной и сексуальной идеологией, больше не является внутренне единым на уровне личности. Там просто уже некому бороться, предупреждает Obserwator Polityczny.



Ко всем остальным проблемам НАТО можно добавить то, что сильнейшее государство — США во главе с Дональдом Трампом — просто ожидает, что европейцы заплатят за свою безопасность. В Америке нет бесплатного здравоохранения, но в Америке есть авианосцы. Европейские лидеры не могут притворяться, что не видят этой взаимосвязи. Безопасность обходится дорого, и за неё надо платить на постоянной основе. А это значит, что Трамп не ожидает ничего, кроме реализма в отношениях, обьясняет издание.



Другой значимый политик — Макрон — приостановил расширение Европейского союза на Балканах, но он не остановил расширение НАТО. Сегодня в Североатлантическом альянсе есть государства, которые просто трудно определить в демократическом измерении, которые застряли в бочках с порохом. У них настолько большие проблемы, что они не в состоянии решить их самостоятельно. «Не так давно были идеи принять такие страны, как Украина или Грузия! Но где бы мы были сегодня, если бы такие безумные идеи были реализованы — соучастие НАТО в вооружённых конфликтах во главе с безумцами?» — задаётся вопросом Obserwator Polityczny.



Запад не может мобилизоваться с целью проведения совместных оборонительных акций, потому что он политически расколот, а его лидеры оскорбляют друг друга. Существует также открытый торг. «Ожидание Турции того, что Запад закроет глаза на её действия в Сирии и в то же время подорвёт легитимность защиты стран альянса, является окончательным доказательством не только гибели мозга НАТО, но и того факта, что уже некому похоронить этого покойного — НАТО», — подчёркивает издание.



«Мы столкнулись с ситуацией, когда НАТО служит лишь поддержанию подчинённости и дорогостоящим закупкам в оборонной промышленности США. Никто не умрёт за кого-то, потому что... проигравшему — смерть ...» — резюмирует Obserwator Polityczny.