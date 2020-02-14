Die Welt: идея Трампа «развернуть» НАТО на Ближний Восток не нравится немцам и прибалтам

Требования Дональда Трампа о повышении активности НАТО на Ближнем Востоке вызывают беспокойство у ряда членов альянса, пишет Die Welt. Страны Балтии и Восточной Европы опасаются, что сдерживание России перестанет быть основной задачей союза. Германия же считает, что военное вмешательство альянса на Ближнем Востоке может быть воспринято арабскими странами как крестовый поход.

В штаб-квартире НАТО громко смеялись, когда Дональд Трамп предложил расширить альянс за счёт стран Ближнего Востока, пишет Die Welt. Своё предложение американский президент обосновал тем, что «Исламское государство»* является международной угрозой и в борьбе с ней не помешает дополнительная помощь от прочих стран.

Брюссельские дипломаты тогда лишь покачали головой, отмечает издание: НАТО всегда было союзом, созданным для сдерживания России и для защиты своих членов от гипотетической агрессии Москвы. Начиная с 90-х годов альянс провёл несколько военных операций за своими пределами — на Балканах, в Африке, Афганистане. На данный момент около 20 тыс. солдат НАТО служат в рамках зарубежных миссий.

Впрочем, в отличие от многих дипломатов альянса, Йенс Столтенберг воспринял требования американского лидера серьёзно, пишет Die Welt. Как отмечает издание, Трамп ценит Столтенберга — за его рассудительность и умение находить конструктивные решения.

Генсек НАТО отправил в Вашингтон экспертную группу, для того чтобы выяснить истинные намерения Трампа: в результате она установила, что Трамп хочет повышения активности НАТО на Ближнем Востоке. Это вызывает беспокойство восточноевропейских и балтийских государств, непосредственно граничащих с Россией: они опасаются, что интересы их безопасности отойдут на второй план. В ответ на это Столтенберг уже многие годы предлагает «подход кругового обзора», предполагающий одинаковое вовлечение альянса на всех направлениях.

На встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе был сформулирован первый ответ на требование Трампа, пишет Die Welt: объявили, что НАТО расширит свою миссию по обучению военного персонала в Ираке. Однако, что касается военных операций НАТО на Ближнем Востоке, то Столтенберг резко исключил возможность их проведения. Как отмечает издание, одним из основных противников военных операций НАТО в регионе является Германия.

Позиция Берлина вызывает непонимание у ряда союзников по альянсу, в первую очередь у Великобритании. Ещё будучи министром иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер говорил, что военная операция НАТО на Ближнем Востоке может быть воспринята арабскими государствами как «крестовый поход».