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Die Welt: идея Трампа «развернуть» НАТО на Ближний Восток не нравится немцам и прибалтам

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Требования Дональда Трампа о повышении активности НАТО на Ближнем Востоке вызывают беспокойство у ряда членов альянса, пишет Die Welt. Страны Балтии и Восточной Европы опасаются, что сдерживание России перестанет быть основной задачей союза. Германия же считает, что военное вмешательство альянса на Ближнем Востоке может быть воспринято арабскими странами как крестовый поход.
Die Welt: идея Трампа «развернуть» НАТО на Ближний Восток не нравится немцам и прибалтам
Reuters

В штаб-квартире НАТО громко смеялись, когда Дональд Трамп предложил расширить альянс за счёт стран Ближнего Востока, пишет Die Welt. Своё предложение американский президент обосновал тем, что «Исламское государство»* является международной угрозой и в борьбе с ней не помешает дополнительная помощь от прочих стран.

Брюссельские дипломаты тогда лишь покачали головой, отмечает издание: НАТО всегда было союзом, созданным для сдерживания России и для защиты своих членов от гипотетической агрессии Москвы. Начиная с 90-х годов альянс провёл несколько военных операций за своими пределами — на Балканах, в Африке, Афганистане. На данный момент около 20 тыс. солдат НАТО служат в рамках зарубежных миссий.
 
Впрочем, в отличие от многих дипломатов альянса, Йенс Столтенберг воспринял требования американского лидера серьёзно, пишет Die Welt. Как отмечает издание, Трамп ценит Столтенберга — за его рассудительность и умение находить конструктивные решения.
 
Генсек НАТО отправил в Вашингтон экспертную группу, для того чтобы выяснить истинные намерения Трампа: в результате она установила, что Трамп хочет повышения активности НАТО на Ближнем Востоке. Это вызывает беспокойство восточноевропейских и балтийских государств, непосредственно граничащих с Россией: они опасаются, что интересы их безопасности отойдут на второй план. В ответ на это Столтенберг уже многие годы предлагает «подход кругового обзора», предполагающий одинаковое вовлечение альянса на всех направлениях.
 
На встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе был сформулирован первый ответ на требование Трампа, пишет Die Welt: объявили, что НАТО расширит свою миссию по обучению военного персонала в Ираке. Однако, что касается военных операций НАТО на Ближнем Востоке, то Столтенберг резко исключил возможность их проведения. Как отмечает издание, одним из основных противников военных операций НАТО в регионе является Германия.
 
Позиция Берлина вызывает непонимание у ряда союзников по альянсу, в первую очередь у Великобритании. Ещё будучи министром иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер говорил, что военная операция НАТО на Ближнем Востоке может быть воспринята арабскими государствами как «крестовый поход».
 
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

 
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Die Welt Германия Европа
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