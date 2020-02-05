Le Monde: с началом президентской кампании в США Twitter объявил войну поддельному фото и видео

Twitter присоединился к остальным соцсетям, которые объявили войну дезинформации и манипулированию общественным мнением, сообщает Le Monde. В связи с началом президентской гонки в США платформа для микроблоггинга будет удалять или скрывать вводящие в заблуждение фото- и видеоматериалы, причём пользователи соцсети смогут пожаловаться на подозрительные твиты.

Во вторник, 4 февраля, Twitter объявил, что вслед за другими социальными сетями начнёт борьбу с «поддельными» фотографиями и видеозаписями, сообщает Le Monde. С началом президентской кампании в Соединённых Штатах от этих цифровых гигантов потребовали нести ответственность за опубликованную информацию.

Как рассказывает французская газета, платформа для микроблоггинга собирается сконцентрироваться на изменённом контенте (видео- и аудиомонтаже, отредактированных фотографиях), целью которых является ввести в заблуждение общественность или навредить людям — например, призывая к насилию или ставя под угрозу свободу слова. С марта твиты, попадающие под эти категории, будут удаляться или помечаться специальным предостережением. Также для таких сообщений могут ограничить видимость или добавить к ним контекст.

Издание напоминает, что большинство крупных соцсетей для борьбы с дезинформацией, фиктивными новостями и дипфейками (очень реалистичными подделками) ввели меры, которые сочетают возможности искусственного интеллекта и человека. Таким образом они ответили на давление со стороны американских и европейских властей после манипуляций в Facebook в 2016 году, которые были расценены как попытка повлиять на общественное мнение во время важных голосований — выборов президента США и референдума по брекситу в Великобритании.

По словам Йоэля Рота, ответственного за сохранность данных в Twitter, новое правило добавилось ко множеству других, уже существующих: например, в течение многих лет компания запрещает распространение поддельных фотографий и видео сексуального характера, которые наводняют интернет. В то же время соцсеть не занимается напрямую ложными сообщениями, хотя запрещает политическую рекламу.

Французская газета объясняет, что теперь видеомонтаж будет лишён права на цитирование в Twitter. Этот приём был очень эффективным: появившийся в начале года ролик, где кандидату от демократов Джо Байдену приписывают расистские высказывания, в одном из твитов набрал более миллиона просмотров. Le Monde отмечает, что для нахождения потенциально проблемного содержания команда соцсети рассчитывает на жалобы со стороны пользователей, хотя и пытается облегчить их ношу. Йоэль Рот признаётся, что сатирические материалы могут стать проблемой для его сотрудников, и в случае ошибки всегда можно будет подать апелляцию.