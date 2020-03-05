Bloomberg: эксперты по кибербезопасности бьют тревогу — противники США стали ещё изощрённее

В 2019 году Россия, Китай, Северная Корея и Иран стали чаще и эффективнее заниматься кибератаками, пишет Bloomberg, ссылаясь на недавний отчёт фирмы, которая специализируется на этой сфере. Российских хакеров, в частности, обвиняют в кибернападениях на Украину.

Противники США улучшили свои технологии в киберпространстве в 2019 году, пишет Bloomberg, ссылаясь на отчёт Crowdstrike — фирмы, которая специализируется на этой сфере. Среди таких стран автор статьи называет Китай, Северную Корею, Иран и Россию.

По словам вице-президента компании, за последний год эти государства научились ещё эффективнее производить кибератаки и стали концентрироваться на телекоммуникационной сфере. В свою очередь, хакеры из Китая нанесли удар по сфере здравоохранения — вероятно, с целью корпоративного шпионажа, полагают эксперты. Кроме того, Китай совершал атаки на правительственный и оборонный сектор соседних стран, а также на жителей Тибета, уйгуров, протестующих Гонконга.

Активнее всего кибератаками занималась Северная Корея, и её жертвами стали Южная Корея, Индия и мировой финансовый сектор. Кроме того, таким образом северокорейцы пытались собрать информацию о санкциях и ядерных вопросах.

В докладе Crowdstrike также упоминается Иран из-за того, что он стал совершать больше кибератак против США, а также российские хакеры, которых обвиняют в нападении на Украину.

Проявляли активность в этой сфере и обычно мирные Вьетнам и Индия. Увеличилась опасность со стороны преступных элементов в хакерском мире, пишет Bloomberg.