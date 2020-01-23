CNN: эксперты ООН не исключают, что телефон главы Amazon взломал саудовский принц

Эксперты ООН по кибербезопасности требуют срочно изучить информацию о том, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман взломал телефон главы компании Amazon Джеффа Безоса, передаёт CNN. Как отмечает канал, телефон американского бизнесмена мог быть взломан с помощью видеофайла, отправленного в приложении WhatsApp. При этом сам инцидент напоминает успешную атаку на телефон одного беженца из Саудовской Аравии, в котором содержалась информация по делу об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи.
ООН призывает изучить информацию о том, что Саудовская Аравия взломала телефон Джеффа Безоса. Группа криминалистов, нанятая гендиректором Amazon, считает, что его телефон оказался взломан, после того как он получил сообщение в WhatsApp с аккаунта саудовского наследного принца. С подробностями корреспондент CNN Нина дос Сантос.
НИНА ДОС САНТОС, корреспондент CNN: Эксперты ООН требуют срочно провести расследование обстоятельств взлома телефона генерального директора Amazon Джеффа Безоса. С подобным заявлением они выступили после публикации доклада эксперта по кибербезопасности, работающего на Джеффа Безоса, который со средней или высокой степенью уверенности может утверждать, что телефон бизнесмена взломали с помощью мобильного устройства самого наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана.
Вся история началась в апреле 2018 года, когда Безос и бен Сальман впервые встретились в Лос-Анджелесе. Тогда они обменялись номерами телефонов, и вскоре после этого бен Сальман отправил Безосу сообщение по WhatsApp. В последующие месяцы Безос получил от Мухаммеда бен Сальмана видеофайл, и, судя по всему, именно в этот момент с его телефона утекло большое количество информации. Так что, по некоторым данным, исходя из которых ООН и требует открыть расследование, которое в свою очередь базируется на оценках киберспециалистов, именно тогда и произошёл взлом телефона Джеффа Безоса.
НИНА ДОС САНТОС: Данный инцидент очень сильно напоминает новость, о которой CNN сообщал ещё в начале этого года. Речь, по сути, идёт, о канадце, беженце из Саудовской Аравии, который просил об убежище. По его словам, его телефон также оказался взломан. Его сообщения в WhatsApp, в которых упоминался Джамаль Хашукджи, были стёрты и, возможно, угодили прямо в руки наследного принца и его свиты в Саудовской Аравии.
Перед лицом экспертов ООН и их вердикта, а также в свете вопросов, касающихся расследования, Саудовская Аравия назвала сообщения СМИ о том, что за взломом телефона может стоять их наследный принц, «абсурдом» и категорически отвергла все обвинения.
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