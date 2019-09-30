HuffPost: наследный принц Саудовской Аравии заявил, что не причастен к убийству Хашукджи

«Чудовищное преступление», — так описал убийство журналиста Джамаля Хашукджи наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман в интервью американским СМИ. Политик вновь подчеркнул, что он к преступлению непричастен, однако как «лидер Саудовской Аравии» обязан взять на себя «полную ответственность» за действия лиц, которые, по данным следователей, работали на правительство страны, сообщает The Huffington Post.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман вновь заявил о своей непричастности к убийству журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает The Huffington Post. При этом, как подчеркнул принц в своём недавнем интервью в передаче 60 Minutes на канале CBS, он готов взять на себя «полную ответственность» за столь «чудовищное преступление».

Как напоминает издание, последний раз живым Джамаля Хашукджи, обозревателя американской газеты The Washington Post, видели, когда он заходил в здание консульства Саудовской Аравии в Стамбуле в октябре 2018 года. Как постановили турецкие следователи, журналист, известный своими критическими взглядами в отношении Мухаммада бин Салмана, был убит и расчленён «саудовскими агентами».

Отвечая на вопрос ведущей Норы О'Доннелл о своей причастности к убийству, принц заявил: «Никоим образом. Это было чудовищное преступление. Но как лидер Саудовской Аравии я беру на себя полную ответственность, особенно в свете того, что это преступление было совершено лицами, работающими на саудовское правительство».

Мухаммад бин Салман пояснил, что это его долг как лидера страны — взять на себя ответственность, когда люди, работающие на правительство в Эр-Рияде, совершают преступления против граждан Саудовской Аравии. «Это была ошибка. И я должен сделать всё возможное, чтобы подобное не повторилось в будущем», — подчеркнул саудовский политик.

The Huffington Post отмечает, что в 2019 году в специальном докладе ООН заключила, что Хашукджи стал жертвой «предумышленного убийства» и что есть «веские доказательства» того, что наследный принц был заказчиком преступления. К схожим выводам пришло и ЦРУ. Однако по итогам собственного расследования саудовские прокуроры выдвинули обвинения в отношении других 11 человек.

В беседе с О'Доннелл Мухаммад бин Салман вновь повторил свои утверждения: о готовившемся убийстве он ничего не знал. «Некоторые считают, что я всё, что ли, должен знать о том, чем каждый из всех 3 миллионов работающих на правительство человек занимается каждый день? Ну не могут все эти три миллиона ежедневно слать отчёты о своей деятельности второму человеку в саудовском правительстве», — заявил принц.

Также он обратил внимание, что, несмотря на оценки американских спецслужб, официально США не выдвигали против него никаких обвинений, да и вообще отношения Эр-Рияда и Вашингтона «куда больше», чем убийство одного журналиста. И президент Дональд Трамп, который неоднократно выражал свою поддержку саудовскому принцу, похоже, с этим согласен.