BFM TV: Саудовская Аравия впервые откроет границы для туристов

Саудовская Аравия начнёт выдавать туристические визы иностранцам из 49 стран, пишет BFM TV. Такое историческое решение стало частью программы прогрессивного развития страны и уменьшения зависимости от нефти. Жителям других стран будут недоступны священные города Мекка и Медина, однако женщин смогут путешествовать без мужчины-сопровождающего и не надевать традиционный закрытый костюм, ограничившись «скромной одеждой».

В пятницу Саудовская Аравия объявила о том, что начнёт выдавать туристические визы 49 странам, сообщает BFM TV. Ультраконсервативное королевство, которое полностью зависит от нефтедобычи, впервые откроет свои границы для отдыхающих, чтобы разнообразить свои источники дохода.

Как рассказывает издание, Саудовская Аравия заявила об изменении своей туристической политики всего лишь через две недели после разрушительной атаки на свои нефтедобывающие объекты, в которых США обвинили Иран. Нападения привели к колебаниям на мировых энергетических рынках, и теперь королевство надеется, что на фоне достаточно низких цен на нефть развитие туристической сферы составит 10% ВВП к 2030 году.

По словам министр туризма страны Ахмеда Хатиба, которые приводит газета The Bloomberg News, визу на 90 дней за $80 смогут получить туристы из 49 стран, включая женщин без сопровождения мужчин. Единственными зонами, которые останутся закрытыми для туристов, будут священные города Мекка и Медина.

Французский сайт отмечает, что до этого на территорию королевства было сложно попасть: оно выдавало визы только паломникам, экспатам и, с недавнего времени, зрителям спортивных и культурных мероприятий. Однако развитие туризма является одним из главных направлений программы реформ наследного принца Мухаммеда бин Салмана, которая называется «Видение-2030» и направлена на подготовку избавления крупнейшей арабской экономики от нефтяной зависимости.

В официальном сообщении Ахмед Хатиб назвал открытие границ для туристов «историческим событием» для своей страны. «Приезжающие в страну туристы будут удивлены теми сокровищами, которые мы можем предложить: пять объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, процветающую местную культуру и природную красоту, от которых перехватывает дыхание», — заявил министр туризма.

Главной задачей станет выйти на пятое место в мире среди туристических направлений и создать до миллиона рабочих мест в этом секторе. Однако эксперты опасаются, что международная критика за несоблюдение прав человека в стране и, в частности, кровавое убийство в прошлом году журналиста-диссидента Джамаля Хашукджи может оттолкнуть иностранцев, как и запрет на алкоголь и строгие общественные нормы.

В заключение BFM TV напоминает, что Саудовская Аравия ещё в начале августа разрешила женщинам старше 21 года получать паспорт и путешествовать за границей без согласия мужчины-опекуна, а в июне 2018 года они получили право водить машину. Ахмед Хатиб отметил, что королевство собирается смягчить дресс-код для иностранок и не станет заставлять их надевать традиционное закрытое платье — абайю. Жительницы Саудовской Аравии обязаны носить её в публичных местах, однако туристкам будет достаточно «скромной одежды».