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Independent: «полная противоположность справедливости» — в Саудовской Аравии поставили точку в деле об убийстве Хашукджи

Материал представлен в пересказе ИноТВ
По итогам расследования убийства журналиста Джамаля Хашукджи пятеро обвиняемых были приговорены к смертной казни, а трое — к длительным срокам тюремного заключения, передаёт The Independent. При этом правозащитники осудили судебный процесс за отказ даже рассмотреть возможность причастности к убийству властей Саудовской Аравии.
Independent: «полная противоположность справедливости» — в Саудовской Аравии поставили точку в деле об убийстве Хашукджи
Reuters

В Саудовской Аравии объявили о завершении расследования убийства известного своей критикой в адрес наследного принца страны Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда журналиста Тhe Washington Post Джамаля Хашукджи, сообщает The Independent.  

По сообщению генпрокуратуры страны, пятеро обвиняемых приговорены к смертной казни, ещё трое — к 24 годам тюремного заключения за похищение, пытки и убийство саудовского журналиста.
 
«Следствие установило, что убийство было совершено без предварительных намерений», — отметил официальный представитель генпрокуратуры Шаалан аль-Шаалан. 
 
«Убийство произошло спонтанно, когда глава переговорной группы осмотрел помещения консульства и понял, что невозможно перевезти жертву в безопасное место, чтобы возобновить допросы, возобновить переговоры», — заявил чиновник.
 
В ходе расследования удалось установить, что тогда приговорённые приняли решение убить Хашукджи на территории саудовского консульства в Стамбуле. При этом их имена Эр-Рияд раскрывать не стал.
 
Как отмечает издание, по меньшей мере десять должностных лиц, причастных к убийству 59-летнего журналиста, проживавшего в Вашингтоне, были признаны невиновными. 
 
К делу также привлекались королевский советник Сауд аль-Кахтании, бывший заместитель начальника разведки Ахмед аль-Асири. Однако после расследования оба были освобождены за отсутствием доказательств причастности к убийству.
 
При этом правозащитники осудили судебный процесс над убийцами Хашукджи, свидетелями которого стали лишь несколько дипломатов. В частности, спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Калламар, которая возглавляла экспертную группу по убийству журналиста, так и не была допущена в Саудовскую Аравию.
 
Калламар назвала решение суда «полной противоположностью справедливости и издевательством», отметив, что ни на одном из этапов судебного процесса даже не рассматривалась причастность к убийству государства, сообщает The Independent.
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источник
Independent Великобритания Европа
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