Independent: «полная противоположность справедливости» — в Саудовской Аравии поставили точку в деле об убийстве Хашукджи

По итогам расследования убийства журналиста Джамаля Хашукджи пятеро обвиняемых были приговорены к смертной казни, а трое — к длительным срокам тюремного заключения, передаёт The Independent. При этом правозащитники осудили судебный процесс за отказ даже рассмотреть возможность причастности к убийству властей Саудовской Аравии.

В Саудовской Аравии объявили о завершении расследования убийства известного своей критикой в адрес наследного принца страны Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда журналиста Тhe Washington Post Джамаля Хашукджи, сообщает The Independent.

По сообщению генпрокуратуры страны, пятеро обвиняемых приговорены к смертной казни, ещё трое — к 24 годам тюремного заключения за похищение, пытки и убийство саудовского журналиста.

«Следствие установило, что убийство было совершено без предварительных намерений», — отметил официальный представитель генпрокуратуры Шаалан аль-Шаалан.

«Убийство произошло спонтанно, когда глава переговорной группы осмотрел помещения консульства и понял, что невозможно перевезти жертву в безопасное место, чтобы возобновить допросы, возобновить переговоры», — заявил чиновник.

В ходе расследования удалось установить, что тогда приговорённые приняли решение убить Хашукджи на территории саудовского консульства в Стамбуле. При этом их имена Эр-Рияд раскрывать не стал.

Как отмечает издание, по меньшей мере десять должностных лиц, причастных к убийству 59-летнего журналиста, проживавшего в Вашингтоне, были признаны невиновными.

К делу также привлекались королевский советник Сауд аль-Кахтании, бывший заместитель начальника разведки Ахмед аль-Асири. Однако после расследования оба были освобождены за отсутствием доказательств причастности к убийству.

При этом правозащитники осудили судебный процесс над убийцами Хашукджи, свидетелями которого стали лишь несколько дипломатов. В частности, спецдокладчик ООН по вопросу внесудебных казней Аньес Калламар, которая возглавляла экспертную группу по убийству журналиста, так и не была допущена в Саудовскую Аравию.

Калламар назвала решение суда «полной противоположностью справедливости и издевательством», отметив, что ни на одном из этапов судебного процесса даже не рассматривалась причастность к убийству государства, сообщает The Independent.