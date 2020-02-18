China Daily подметила новый российский тренд: меньше водки — больше жизни

Сокращение потребления алкоголя в России привело к увеличению продолжительности жизни россиян, пишет China Daily. Отмечается, что этому способствовали меры, введённые президентом Владимиром Путиным по поощрению россиян к более здоровый образ жизни, включающие в себя ограничение доступности алкоголя.

Сокращение потребления алкоголя, которое помогло россиянам увеличить продолжительность жизни, связано с принятыми президентом России Владимиром Путиным мерами поощряющими россиян вести более здоровый образ жизни. Эти меры включают повышение налога на спиртные напитки и цен на водку, запрет на продажу алкоголя в магазинах после 11 часов вечера и ограничение доступности алкоголя в некоторых регионах, сообщает China Daily.

Так, согласно докладу Всемирной организации здравоохранения, с 2003 года по 2016 год количество алкоголя, потребляемого на одного человека в стране, снизилось на 43%.

Как отмечает издание, долгое время считается, что в России один из самых высоких уровней потребления алкоголя, которое в докладе описывается как «опасное», так как связано с высоким уровнем смертности.

Худший период пришёлся на 1990-е и 2000-е годы, когда, согласно исследованиям, каждый второй мужчина трудоспособного возраста преждевременно умирал из-за злоупотребления алкоголем.

China Daily напоминает, что в 2012 году жители России выпили 1,37 млрд литров спирта, что сделало страну крупнейшим мировым рынком водки, а россиян — «экспертами в искусстве её потребления».

При этом, согласно исследованиям, алкоголь является основной причиной короткой продолжительности жизни в России.

«Однако в последние годы эти тенденции изменились на противоположные», — сказано в докладе ВОЗ.

Исследователи утверждают, что принятые меры привели к увеличению ожидаемой продолжительности жизни, которые составляют 68 лет для мужчин и 78 лет для женщин на 2018 год. При этом в начале 1990-х годов ожидаемая продолжительность жизни мужчин составляла всего 57 лет.