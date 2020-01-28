«Эффект паршивой овцы»: Le Figaro объяснила, почему во Франции трудно соблюдать «трезвый январь»

Зародившаяся в Великобритании инициатива под названием «трезвый январь» не получила во Франции поддержки правительства, а желающие поучаствовать в ней французы сталкиваются со множеством трудностей, пишет Le Figaro. Как поясняют эксперты, во французской культуре употребление алкоголя считается общественно одобряемым действием, а непьющего человека часто воспринимают как «паршивую овцу».

Хотя зародившаяся в Великобритании инициатива под названием «трезвый январь» не получила поддержки правительства во Франции, некоторые жители страны всё же решили бросить себе вызов и поучаствовать в ней, пишет Le Figaro. Однако, как отмечает издание, они вынуждены признать: отказаться от алкоголя во Франции не так уж просто.

Как поясняет нейропсихолог, специалист по аддитивному поведению и научный сотрудник университета Реймса Фабьен Жьерски, желание употреблять спиртные напитки не обязательно связано с зависимостью или проблемами с алкоголем. Ответственность за желание «пропустить стаканчик» в разгар январского детокса несёт «система вознаграждения» — совокупность структур головного мозга, сигнализирующих о том, что выполненное действие было приятным, поясняет эксперт. «Их активация будет приводить человека к повторению действий, цель которых обычно в обеспечении выживания индивида или вида», — замечает специалист, добавляя, что чаще всего речь идёт о таких действиях, как поиск пропитания и размножение.

Загвоздка в том, что некоторые «психоактивные» вещества, такие как алкоголь или другие продукты, вроде шоколада, напрямую воздействуют на систему вознаграждения, хотя их употребление никак не способствует выживанию вида.

Как подтверждает профессор психологии и глава Французского общества изучения алкоголизма Микаэль Наасила, в случае с «приманками» условный рефлекс вырабатывается довольно быстро. «Если мы ассоциируем раздражитель с чем-то очень приятным, нейроны будут предсказывать появление этого вещества. И если вещество не появляется, приходит разочарование, как будто в прогнозе о вознаграждении возникла ошибка», — отмечает учёный.

Однако зависимость поведения от системы вознаграждений не единственное препятствие к воздержанию от алкоголя, пишет издание. Одним из важных факторов являются и социальные нормы. «Во Франции, очевидно, существует благосклонная к алкоголю культура. Этот продукт абсолютно привычен и воспринимается как безвредный и даже полезный для здоровья», — сетует Наасила.

Помимо прочего, алкоголь считается «социальной смазкой», без которой невозможно хорошо провести время, и «не разделять этого праздничного представления означает быть человеком, выходящим за пределы нормы», подчёркивает специалист.

Как пишет газета, социальные предписания, затрудняющие отказ от алкоголя, закрепляются в сознании французов с самых юных лет. «Аперитивы» родителей с родственниками и друзьями ассоциируются у детей с праздничными моментами, когда и им позволяется пить что-то помимо воды, например, газированную воду или фруктовый сок.

Помимо риска показаться не слишком компанейским человеком, трудность воздержания связана ещё и с «теорией социальной идентичности», согласно которой иднивид, как правило, стремится стать частью группы. «Совокупность действий, одобряемых индивидами, составляющими группу, формирует саму идентичность группы. Если употребление алкоголя является сильным маркёром идентичности группы, человек, решивший отказаться от этого поведения поставит под угрозу эту идентичность», — поясняет Фабьен Жьерски.

За этим следует описанный социальными психологами «эффект паршивой овцы», характеризующийся нетерпимостью к лицу, поставившему под угрозу одну из основ идентичности группы с целью исключить его, чтобы группа вновь обрела единство.

Таким образом, «трезвый январь» представляется путём, усеянным препятствиями, отмечает газета. Однако по утверждению Наассила, преодолеть их вполне возможно. По словам специалиста, для отказа от алкоголя необходима мотивация и усилия, поскольку своё воздержание придётся оправдывать. Эксперт советует окружить себя людьми, поддерживающими позицию непьющего.

Жьерски также призывает людей поддержать акцию «трезвый январь», подчёркивая, что она не подразумевает запрета на употребление алкоголя. «Риски, связанные с употреблением алкоголя, очевидны и недвусмысленны, и мы всего лишь предлагаем тем, кто хочет, урезать его употребление. Заодно этот небольшой опыт, возможно, позволит понять, в какой мере алкоголь присутствует в наших социальных отношениях, и продемонстрировать, что мы не обязательно нуждаемся в этом веществе, чтобы хорошо проводить время или веселиться с друзьями», — подчёркивает эксперт.