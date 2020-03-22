Guardian: антисептик вместо хмельного — шотландские пивовары включились в борьбу с пандемией

03:00
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 300 тысяч
Число заразившихся новым типом коронавируса COVID-2019 в мире составило 307 277, 13 048 человек скончались.
03:00
Глава эквадорского минздрава ушла в отставку
Министры здравоохранения и труда Эквадора, где число заразившихся коронавирусом COVID-2019 превысило 500 подали в отставку.
03:00
В Германии оценили меры России по борьбе с COVID-2019
Немецкий журналист Андре Баллин заявил, что Россия справляется с распространением нового коронавируса COVID-2019 благодаря своевременным мерам.
03:00
В США назвали основной недостаток бомбардировщика Ту-160
Американский журнал The National Interest опубликовал статью в которой назвал отсутствие стелс-технологий основным недостатком российского стратегического бомбардировщика Ту-160.
03:00
Роспотребнадзор назвал средний инкубационный период коронавируса
В Роспотребнадзоре рассказали, что средний инкубационный период нового типа коронавируса COVID-2019 составляет 5,1 дня.
03:00
В России обвинили арабских партнёров в падении цен на нефть
Вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что российская сторона не желала резкого падения цен на нефть и разрыва соглашения ОПЕК+, это была инициатива арабской стороны.
03:00
КНДР провела испытания новых тактических ракет
Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при испытаниях новых тактических управляемых ракет, которые созданы чтобы внести «эпохальные» изменения в оборонную стратегию страны.
03:00
США вышли на третье место в мире по числу заражений COVID-2019
США вышли на третье место в мире после Китая и Италии по числу заражений новым коронавирусом COVID-2019.
03:00
Анализы Пенса и его жены на COVID-2019 дали отрицательный результат
Анализы вице-президента США Майка Пенса и его жены Карен Пенс на наличие коронавируса COVID-2019 дали отрицательный результат.
03:00
Чехия получила от КНР 5 млн масок для борьбы с COVID-2019
Китай самолётом доставил в Чехию 5 млн масок и 2 млн респираторов для борьбы с распространением коронавируса COVID-2019.
03:00
Открытое горение на пилораме в Подмосковье ликвидировано
Ликвидировано открытое горение в здании пилорамы в Московской области. Об этом сообщает МЧС России.
03:00
На Кипре умер первый пациент с коронавирусом
На Кипре умер первый пациент, заражённый новой коронавирусной инфекцией COVID-2019, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения страны.
03:00
Россияне с лайнера Costa Pacifica вылетели в Москву
Граждане России и Белоруссии с лайнера Costa Pacifica вылетели из Рима в Москву, сообщает российское посольство в Италии.
03:00
В Мексике разбился военный вертолёт
Многоцелевой вертолёт Black Hawk Министерства военно-морского флота Мексики разбился на востоке страны.
03:00
В Италии закрывается всё производство не первой необходимости
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что в стране закрываются все предприятия, которые не производят продукцию первой необходимости.
03:00
«Айнтрахт» объявил об обнаружении коронавируса у ещё одного футболиста клуба
Второй игрок немецкого футбольного клуба «Айнтрахт» получил положительный результат теста на коронавирус.
03:00
Экс-тренер сборной России по хоккею рассказал о ситуации с коронавирусом в Швейцарии
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков рассказал о ситуации с распространением коронавируса в Швейцарии.
03:00
Быков оценил решение отменить ЧМ по хоккею из-за коронавируса
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о решении Международной федерации хоккея (IIHF) отменить чемпионат мира 2020 года из-за распространения коронавируса.
03:00
Россия вывела на орбиту 34 спутника OneWeb
Россия вывела на орбиту все 34 спутника связи британской компании OneWeb, которые были запущены с Байконура на российской ракете «Союз-2.1б»
03:00
«Реал» выразил соболезнования в связи со смертью экс-президента клуба Санса
Мадридский «Реал» выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента клуба Лоренсо Санса, который скончался в возрасте 76 лет.
03:00
«Реал» подтвердил информацию о смерти бывшего президента клуба Санса
Мадридский футбольный клуб «Реал» подтвердил информацию о смерти бывшего президента клуба Лоренсо Санса.
03:00
Итальянский министр обороны поблагодарил Россию за помощь в борьбе с COVID-2019
Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини подтвердил готовность итальянской стороны принять самолёты России со специалистами, техникой и оборудованием.
03:00
В «Оттаве» был обнаружен коронавирус уже у второго хоккеиста
Второй игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Оттава Сенаторз» сдал положительный тест на коронавирус.
03:00
Губерниев уверен, что Олимпиада в Токио не состоится
Известный комментатор Дмитрий Губерниев выразил уверенность, что летние Олимпийские игры 2020 года в Токио не состоятся из-за распространения коронавируса.
03:00
Число заразившихся COVID-2019 в Турции выросло до 947
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-2019 в стране достигло 947.
03:00
Глава МОК: отмена Игр в Токио разрушит олимпийские мечты
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался по поводу возможной отмены Игр 2020 года в Токио из-за распространения коронавируса.
03:00
Заболевшая COVID-2019 врач прокомментировала нарушение карантина
Главный инфекционист Ставропольского края, профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова, заразившаяся коронавирусом COVID-2019, высказалась об обвинениях в свой адрес после того, как она не стала соблюдать карантин.
03:00
Marca: Экс-президент «Реала» Санс скончался после госпитализации из-за коронавируса
Бывший президент мадридского футбольного клуба «Реал» Лоренсо Санс умер в возрасте 76 лет из-за коронавируса.
03:00
ВСУ будут патрулировать города Украины из-за коронавируса
Военнослужащие Вооружённых сил Украины будут взаимодействовать с правоохранительными органами в обеспечении общественной безопасности и порядка во время карантина из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Бадюков назвал верным решением отмену ЧМ по хоккею из-за коронавируса
Двукратный обладатель Кубка Гагарина, а ныне хоккейный эксперт Алексей Бадюков прокомментировал решение Международной федерации хоккея (IIHF) отменить чемпионат мира 2020 года из-за распространения коронавируса.
03:00
Россия отправит в Италию военных вирусологов
Министр обороны России Сергей Шойгу дал указания о создании авиагруппировки для оперативной доставки помощи Италии в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
Авербух призвал людей объединиться во время эпидемии коронавируса
Серебряный призёр Олимпиады-2002 хореограф Илья Авербух выразил мнение, что людям стоит объединиться во время эпидемии коронавируса.
03:00
«Аэрофлот» приостанавливает полёты ещё в семь стран
Авиакомпания «Аэрофлот» приостанавливает регулярные полёты с конца марта в Индию, Финляндию, Швецию, Азербайджан, Хорватию, Болгарию, Грецию на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Трёхкратный олимпийский чемпион Давыдов высказался об отмене ЧМ по хоккею
Трёхкратный олимпийский чемпион по хоккею Виталий Давыдов отреагировал на решение Международной федерации хоккея (IIHF) отменить чемпионат мира 2020 года из-за распространения коронавируса.
03:00
Боливия переносит выборы президента на неопределенный срок
Боливия переносит выборы президента на неопределённый срок из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Экс-футболист «Милана» Мальдини сдал положительный тест на коронавирус
У бывшего защитника сборной Италии и «Милана» Паоло Мальдини, а также его сына Даниэля обнаружен коронавирус.
03:00
Сирия прекращает международное авиасообщение
Сирийские власти приостанавливают международное авиасообщение на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Футболист «Зенита» Малком не исключил своего возвращения в «Барселону»
Бразильский нападающий петербургского «Зенита» Малком не исключил, что когда-нибудь сможет вернуться в каталонскую «Барселону», за которую он выступал с 2018 по 2019 год.
03:00
В Сербии ужесточают комендантский час
Комендантский час из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в Сербии увеличат до 12 часов.
03:00
Смолов показал, как тренируется во время карантина в связи с коронавирусом
Российский нападающий испанской «Сельты» Фёдор Смолов опубликовал видео, на котором показал, как тренируется во время карантина в связи с коронавирусом.
03:00
В Киеве зафиксировано семь новых случаев заболевания коронавирусом
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице Украины зафиксировано семь новых случаев заболевания коронавирусом.
03:00
Кокорин показал подаренные кроссовки стоимостью до $35 тысяч
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин опубликовал фото в кроссовках, которые ему подарили на день рождения.
03:00
Во Франции от коронавируса за сутки скончались 112 человек
Во Франции от коронавируса за сутки скончались 112 человек, число смертей достигло 562.
03:00
Кудряшов ответил, хотел бы он вернуться в «Сочи»
Защитник «Антальяспора» и сборной России Фёдор Кудряшов ответил, хотел бы он оказаться на данный момент в «Сочи», который покинул зимой.
03:00
Футболист Кудряшов рассказал о карантине в связи с коронавирусом в Турции
Защитник «Антальяспора» и сборной России Фёдор Кудряшов рассказал о ситуации с коронавирусом в Турции.
03:00
Песков: для победы над коронавирусом нужны усилия всех стран
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для победы над коронавирусной инфекцией COVID-19 нужны усилия всех стран.
03:00
Футболист «Ювентуса» Дибала сообщил, что у него обнаружен коронавирус
Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала заявил, что он и его девушка сдали положительный тест на коронавирус.
03:00
Аршавин в прямом эфире принял участие в челлендже с туалетной бумагой
Бывший футболист сборной России в прямом эфире принял участие в челлендже с туалетной бумагой против распространения коронавируса.
03:00
Власти Турции запретили выходить на улицу лицам старше 65 лет
Власти Турции запретили лицам старше 65 лет выходить на улицу из-за угрозы заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
ЦСКА выложил фото с Гончаренко с призывом отказаться от рукопожатий
Московский футбольный клуб ЦСКА опубликовал в своём Twitter несколько советов в борьбе с коронавирусом.