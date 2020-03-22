Guardian: антисептик вместо хмельного — шотландские пивовары включились в борьбу с пандемией

Шотландская пивоварня BrewDog включилась в борьбу с коронавирусом, заявив, что она начала производство антисептиков для рук, которые считаются эффективным средством борьбы с пандемией, пишет The Guardian. Как отмечает издание, этот «панковский антисептик» фирма будет не продавать, а бесплатно раздавать благотворительным организациям и местным жителям, если они будут в нём нуждаться.

Независимая пивоварня BrewDog начала производство антисептиков для рук на своём перегонном заводе в шотландском Абердиншире на фоне дефицита, вызванного коронавирусом, пишет The Guardian.

Фирма заявила, что будет раздавать «панковский антисептик» бесплатно всем тем, кто в нём нуждается.

Основатель BrewDog Джеймс Уотт сообщил в соцсетях, что компания начала гнать гель для рук, чтобы помочь с дефицитом. «Мы намерены сделать всё от нас зависящее, чтобы попытаться помочь как можно большему количеству людей», — заявил он.

По словам компании, она «круглосуточно работает, чтобы первая партия была готова уже на следующей неделе». При этом антисептик будет раздаваться благотворительным организациям и местным жителям, а не продаваться. Всё это происходит на фоне нехватки антисептиков, которые, как считается, являются важным инструментом в борьбе с пандемией.

Министерство по налогам и таможенным сборам Великобритании заявило, что будет в приоритетном порядке рассматривать заявки на производство денатурата — алкоголя, не предназначенного для распития. При этом многие супермаркеты ввели жёсткие квоты на количество отпускаемых гелей для рук, в то время как производители изо всех сил пытаются найти соответсвующие ингредиенты и пластиковые бутылочки.