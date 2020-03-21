SRF: швейцарское лекарство от коронавируса проходит последний этап испытаний

Швейцарский препарат от коронавируса проходит финальный этап тестирования после успешного применения на мышах, сообщает SRF. Лекарственное средство подавляет чрезмерную реакцию иммунной системы на COVID-19, чем помогает больным в самых тяжёлых случаях. Впрочем, главной целью остаётся поиск вакцины, отмечает телеканал.

По всему миру целые когорты учёных разрабатывают средство против коронавируса. В лихорадочных поисках в первых рядах участвуют и швейцарские команды исследователей. Сегодня фармацевтический концерн Roche сообщил, что в сотрудничестве с американскими властями проводит заключительный этап тестирования.

Препарат Roche подавляет чрезмерные реакции иммунной системы, которые в тяжёлых случаях приводят к смерти от коронавируса. Лекарственный препарат от фармацевтического концерна в Базеле уже допущен для использования при артрите. Поэтому цель нынешних испытаний заключается только в том, чтобы установить его эффективность в случаях заболевания коронавирусом. В Китае препарат уже применялся в чрезвычайных ситуациях. Успешно.

СЕВЕРИН ШВАН, исполнительный директор Roche: В своих директивах власти закрепили использование лекарства в подобных случаях. Мы ведём диалог с правительствами по всему миру, в том числе и за пределами Китая, чтобы предоставить препарат пациентам.

Эта команда иммунологов из Бернского университета ищет вместе с коллегами из Китая не лекарство, а вакцину от коронавируса. Подходящая сыворотка уже найдена. И её применение действительно приводит к тому, что коронавирус больше не может прикрепиться к клеткам мышей. В Берне уверены, что она сработает и на людях.

МАРТИН БАХМАН, профессор иммунологии из Бернского университета: Если эксперименты, которые мы здесь проводим, приведут к успеху, то уже через полгода мы сможем производить миллионы ампул.

Всемирные поиски средства от коронавируса — это гонка со временем. Гонка, которая может спасти жизни огромному числу людей, в том числе и в Швейцарии, поясняет эпидемиолог Марсель Салате из Федеральной политехнической школы Лозанны.

МАРСЕЛЬ САЛАТЕ, профессор эпидемиологии из Федеральной политехнической школы Лозанны: Обе задачи не терпят отлагательств. Лекарственное средство может смягчить худшие симптомы. Это, конечно же, важно. Но конечная цель — это создание вакцины, с помощью которой мы сможем всех защитить превентивно. И положить этому конец.

Сегодня в Swissmedic шла оживлённая дискуссия по поводу ускоренных процедур одобрения лекарств. Дело в том, что, как только появляются первые запросы, нельзя терять ни минуты. Это касается препаратов, произведённых и в стране, и за её пределами.

КЛАУС БОЛЬТЕ, руководитель отдела по одобрению в Swissmedic: Конечно, это касается не только ускоренной процедуры одобрения, но и всех наших процедур. Они не ограничиваются только нашей страной, одной Швейцарией. Все могут их пройти. От наших исследователей зависит, как быстро они смогут что-то предложить, мы же стоим наготове.

Никто не берётся прогнозировать, как быстро Швейцария действительно сможет найти средство от коронавируса, прошедшее успешные испытания, ведь от этого всемирного поиска не только зависят жизни людей. Здесь ещё замешаны большие деньги.

Дата выхода в эфир 19 марта 2020 года.