1+1: украинские врачи в панике сбежали от пациента с гриппом

Украинец, вернувшийся из Европы, обвиняет медиков в халатности: они якобы испугались нового коронавируса и обратились в бегство, когда тот обратился за помощью. Как передаёт «1+1», директор больницы, в которой произошёл скандал, признаёт, что его подопечные, возможно, не были готовы психологически, но уверяет, что помощь оказывали в соответствии с инструкцией. По результатам анализа у пациента был выявлен грипп, отмечает издание.

Украинец, который вернулся из Великобритании, обвиняет медиков районной больницы города Галич в Ивано-Франковской области в халатности. Как пишет «1+1», они якобы испугались нового коронавируса и убегали от него, услышав, что он вернулся из Европы.

В комментарии каналу мужчина рассказал, что возвращался на Украину из Лондона через нидерландский Утрехт и якобы общался с гражданкой Италии в самолёте.

По словам мужчины, на Украине он был 10 марта, а затем почувствовал боль в груди и ухудшение самочувствия. Мужчина 13 марта обратился с симптомами к медикам Галицкой районной больницы, а те, по его словам, начали просто убегать.

«В поликлинике в пятницу никого не было, поэтому я спустился в отдел скорой помощи. Стучу в комнату, оттуда вышел один врач и спросил «Что вы хотите?». Я ответил, что задыхаюсь и у меня болит в груди. У него первый вопрос: «А Вы откуда приехали?». Я ответил, что прилетел из Европы. Услышав это, работники закрыли дверь изнутри, а врач, который вышел, начал от меня убегать», — рассказывает мужчина.

Он вспоминает, что врач побежал на второй этаж искать своих коллег: «Я бегу за ним и прошу: «Окажите помощь, я не могу дышать», — а он продолжает бежать и говорит, что это работа семейного врача».

После этого врач скорой все же отвёл его в приёмную, однако повторилась похожая история. Там якобы заявили, что «работу семейного врача выполнять не собираются».

«Единственная врач согласилась сделать флюорографию. Однако в приёмной, услышав, что я прилетел из Европы, весь медперсонал, кроме одной медсестры, выбежал. Она решила сделать мне кардиограмму, а в помещение приёмной тем временем продолжили приходить другие люди. Впоследствии уже померили температуру, она оказалась повышенной — 37,5», — рассказал мужчина.

По его словам, уже вечером его всё же поместили в палату и вызвали скорую из областного центра, поскольку они не знали, что с ним делать. Про врачей инфекционной больницы в Ивано-Франковске мужчина отозвался, наоборот, одобрительно.Там его встретили медики в защитных костюмах и изолировали.

«Врачи сразу взяли анализы, чтобы сделать тест на коронавирус. Результат я получил в телефонном режиме 17 марта, но выписать меня не смогли, потому что ждут официальный документ. Результаты анализов показали, что у меня не коронавирус, а грипп «А», после чего меня уже выписали из больницы», — сообщил мужчина.

В разговоре с «1+1» директор Галицкой больницы признаёт, что его подопечные, возможно, не были готовы психологически, но уверяет, что помощь оказывали в соответствии с инструкцией.

«В приёмном отделении помощь в пределах нашего уровня ему предоставили. Он прошёл обследование рентгенологическое, был проконсультирован реаниматологом совместно с врачом приёмного отделения, и анализ крови у него был забран, и кардиограмму сделали. Согласно его состоянию был собран анамнез. Я на стороне справедливости в этом случае. Возможно, учитывая ту ситуацию в целом в мире, такой случай произошёл у нас впервые, и, возможно, психологически медперсонал не был готов к этому — и в первые несколько минут реакция была неправильная. Но ему помощь оказали», — рассказал врач.