24 канал: мошенники наживаются на страхе украинцев перед коронавирусом

На Украине появляется всё больше мошенников, которые хотят нажиться на распространении коронавируса. Как пишет «Телеканал новин 24», в интернете продают и экспресс-тесты, которые есть только в медицинских учреждениях, и вакцины, которых не существует. А по телевидению рекламируют лекарства, которые якобы помогают от коронавируса.

С распространением коронавируса на Украине появляется всё больше мошенников, которые хотят на этом заработать. Как пишет «Телеканал новин 24», в интернете продают всё — от экспресс-тестов до вакцин против коронавируса. А известная фармацевтическая компания даже на больших каналах прорекламировала свои лекарства против коронавируса.

Фирма «Юрия-Фарм» распространяют информацию о том, что якобы по выводам учёных препарат Декасан эффективно противодействует вирусам, в частности коронавирусу. Авторы ролика предлагают мыть и руки декаметоксином, и горло полоскать, и в глаза его закапывать, а также заливать в небулайзеры для профилактических ингаляций. То есть спасаться «чудо-препаратом» в условиях мировой пандемии.

В интернете также продают бейджи, которые якобы спасают от вирусов и аллергии в течение 30 дней. Однако этому тоже нельзя верить, поскольку как всегда подчёркивает Минздрав, пока не существует ни лечебных, ни профилактических препаратов против коронавируса. Блокатор вирусов от Air Doctor, как указывают продавцы, запатентовали в Японии, хоть и не предоставляют никаких доказательств для этого.

Врачи призывают не вестись на мошеннические схемы.

«Это препарат неизвестного происхождения, неизвестного механизма действия, и он не имеет никакого прямого противовирусного действия. Механизм действия не доказан. Клинических исследований нет. Соответственно он не может быть рекомендован в качестве противовирусного препарата. Это фуфломицин, пустышка», — рассказывает семейный врач Ольга Копак в комментарии «Телеканалу новин 24».

Кроме вышеперечисленных «лекарств» в интернете можно встретить вакцины от коронавируса и экспресс-тесты на заболевание коронавирусом. Однако, как отмечает канал, пока тесты есть только в медицинских учреждениях, и то не во всех. К примеру, во Львове есть тесты, которые дают результат только на 5—14 день болезни, поэтому Львов отправляет материал на диагностику в Киев.

Журналисты советуют своим читателям прислушиваться к официальным сообщениям Министерства здравоохранения и местных властей, покупать лекарства только в аптеках, предварительно проконсультировавшись с врачом, и не вестись на уловки мошенников, которые продают лекарства против коронавируса, ведь таких лекарств пока не существует.