24 канал: мошенники наживаются на страхе украинцев перед коронавирусом
Европейский центральный банк на своём сайте сообщил о запуске программы выкупа ценных бумаг на €750 млрд с целью поддержки экономической стабильности на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции COVID-19.
По данным Федеральной антимонопольной службы, предпосылок для увеличения цен на бензин и дизельное топливо в России в настоящее время нет. Это касается как оптового, так и розничного сегмента.
Председатель Федерального сената Национального конгресса Бразилии Дави Алколумбре сдал положительный тест на коронавирус. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу верхней палаты бразильского парламента.
Министерство здравоохранения Украины сообщило, что, по последним данным, число заражённых коронавирусной инфекцией в стране увеличилось до 16.
Российское посольство в Мадриде прорабатывает вопрос вывоза российских туристов с острова Тенерифе на родину. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на посольство.
Во Владимирской области на федеральной автомобильной дороге М7 «Волга» в Собинском районе грузовой автомобиль врезался в надземный пешеходный переход.
Судебный процесс в Сан-Франциско по делу россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в США в киберпреступлениях, временно приостановили до 13 апреля. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на распоряжение суда.
Самолёт авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находятся 157 российских граждан, вылетел из столицы Черногории в Москву. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-атташе российского посольства Кирилла Киржу.
Национальная футбольная лига (НФЛ) и Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) открыли бесплатный доступ к своим сервисам по просмотру матчей в связи с мировой пандемией коронавируса.
Президент США Дональд Трамп и канадский премьер-министр Джастин Трюдо обсудили ограничения движения через границу в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в сообщении Белого дома.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова обратилась к подписчикам в социальной сети.
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Олега Качанова заместителем министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.
Экс-футболист сборной России по футболу Роман Широков заявил, что вынашивает идею баллотироваться в Государственную думу.
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) объявила об отмене всероссийских соревнований до конца сезона-2019/20 из-за мировой пандемии коронавируса.
Порядок проведения голосования по внесению изменений в Конституцию предусматривает возможность голосования на дому, в том числе досрочно, сообщила секретарь ЦИК России Майя Гришина.
Российская теннисистка Светлана Кузнецова сдала тест на коронавирус и опубликовала результаты процедуры в социальной сети.
В Минобороны России назвали фальшивкой появившийся в интернете «приказ» о якобы введении комендантского часа в Москве.
Анна Кастерова, супруга форварда «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, рассказала об обстановке в США в связи с пандемией коронавируса.
РЖД приостанавливает курсирование пассажирских поездов между Россией и Белоруссией, за исключением основных маршрутов из Москвы и Санкт-Петербурга, в связи с ситуацией с коронавирусом.
Чешский полузащитник «Сампдории» Якуб Янкто рассказал, сколько человек в клубной структуре заболели коронавирусом.
Власти Перу вводят с 18 марта комендантский час для населения из-за быстрого распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Бывшие игроки «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл и Райан Гиггз бесплатно разместят в принадлежащих им гостиницах работников Национальной службы здравоохранения Англии на время борьбы с пандемией коронавируса.
Число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в Германии достигло 12 300.
Легендарный боксёр, бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон рассказал о своём отношении к жизни.
США приостанавливают выдачу виз в большинстве стран мира в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в Госдепартаменте.
Депутат Мосгордумы Магомет Яндиев в эфире стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал голосование парламентариев по закону о поправке к Конституции.
Глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что ДНР закрывает границу с Украиной из-за коронавирусной инфекции COVID-19 с 21 марта.
Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко заявил, что хотел бы сразиться с одним из участников последнего титульного боя в среднем весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Исраэлем Адесаньей или Йоэлем Ромеро.
Бывшего бойца смешанных единоборств (ММА) американца Седрика Маркса подозревают в убийстве двух женщин и одного мужчины.
Со времён окончания Второй мировой войны никакой вызов не требовал от немцев такой солидарности, как распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.
Трёхкратный призер чемпионатов мира в парном фигурном катании Евгения Тарасова заявила, что она и её партнер Владимир Морозов находятся на карантине в связи с прибытием из США.
Президент Северной Македонии Стево Пендаровски объявил о введении в стране режима чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) сделали совместное заявление в связи с пандемией коронавируса.
Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал RT падение цены на нефть марки Brent ниже $25 за баррель впервые с мая 2003 года.
Военнослужащие роты почётного караула и сводного военного оркестра Центрального военного округа провели в Тавде персональный парад для ветерана Великой Отечественной войны Семёна Благинина.
Первый вице-президент и директор магнитогорского ХК «Металлург» Сергей Ласьков заявил, что клуб уже занимается комплектацией на следующий сезон.
В посёлке Новоозёрное под Евпаторией открыли мемориальную доску Герою России Константину Сомову.
Во Франции число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось до 9134.
В Ставропольском крае побывали более 1,6 млн туристов в 2019 году. Показатель на 12,7% превышает данные за 2018 год.
Некрасовскую линию Московского метрополитена закроют с 20 марта в связи с подключением новых станций.
Ресторатор Гаяне Бреиова в эфире стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» оценила риски, которые несёт ситуация с распространением коронавирусной инфекции для бизнеса.
Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что решение «Ак Барса» обратиться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) с предложением досрочно завершить чемпионат без определения победителя было согласовано с руководством республики.
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3 возле индонезийского острова Бали.
Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Торонто Рэпторс» Джереми Лин раскритиковал президента США Дональда Трампа, обвинив его в расизме.
Приволжский районный суд Казани арестовал на два месяца заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Татарстана Ильхама Насибуллина, который проходит как подозреваемый в деле о мошенничестве.
Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что не готовился должным образом к бою с обладателем титула в лёгком дивизионе Хабибом Нурмагомедовым.
Посольство России в Испании ответило на запрос RT относительно ситуации с российской переводчицей Олесей Красиловой, которая была задержана на испанской территории.
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст прокомментировал отмену конкурса «Евровидение-2020» в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе.
Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура сделал предположение о динамике курса рубля в ближайшее время.
Вице-президент Ассоциации игорного бизнеса Владимир Ильюшин прокомментировал ситуацию с коронавирусом.