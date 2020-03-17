Das Erste: коронавирус подкосил Голливуд — «фабрика грёз» приостанавливает съёмки

Кинотеатры опустели, премьеры фильмов откладываются, съёмки приостановлены — коронавирус не обошёл стороной и Голливуд, сообщает немецкий телеканал Das Erste. На «фабрике грёз» непривычно тихо: выход фильмов переносится, сотни сериалов простаивают из-за вынужденной паузы. Выигрывают от этого только онлайн-платформы.

Кинотеатры пустуют, премьеры фильмов переносятся, в съёмках наступил вынужденный перерыв — «фабрика грёз» приостановила работу, сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste. Ограничения, связанные с эпидемией коронавируса, не остановились и перед Голливудом.

Выход телеведущего канала CBS Стивена Кольбера в эфир на прошлой неделе был незабываемым. В начале своего позднего вечернего шоу он обычно пробегает через аудиторию, чтобы за руку поздороваться с пришедшими в студию зрителями, однако на этот раз людей там было совсем мало. «Как вы заметили, ни одного из вас здесь нет. Вся присутствующая публика — это мои сотрудники», — объяснил телеведущий, обращаясь к телезрителям.

Сначала предполагалось, что публику больше не будут пускать на передачи, которые выходят в прямом эфире, только с понедельника, но ситуация быстро изменилась, поэтому телеканалам пришлось перестраиваться моментально.

Впрочем, теперь вещание не ведётся вовсе, отмечает немецкий телеканал. Кольбер, как и его коллеги Джимми Киммел, Джеймс Корден и Джимми Фэллон, вынужден сделать паузу в съёмках из-за коронавируса.

Ограничения, призванные избежать случаев заражения на площадке, коснулись не только программ в прямом эфире, но и других съёмочных работ, связанных с производством фильмов и телепередач. Так, с вынужденным простоем столкнулся сериал «Анатомия страсти». На данный момент вышло 16 серий этого сериала, снимаемого в Лос-Анджелесе. Уже отснята 21 из 25 серий, однако производство пришлось временно приостановить.

Также простаивают сериал «Чёрный список» и работа над новыми сезонами сериалов «Матрёшка», «Рассказ служанки» или «Очень странные дела». В общей сложности вынужденная пауза коснулась почти сотни сериалов. Задержка в выполнении съёмочных работ, вероятно, приведёт к тому, что многие из этих сериалов выйдут на экраны с опозданием, полагает Das Erste.

Остановки в работе также затронули кинофильмы. Например, Disney остановил все ведущиеся съёмочные работы, в том числе к фильму «Русалочка». Выход новой части «Форсажа» перенесён с этого года на следующий. Многие студии опасаются больших убытков, потому что кинотеатры пустуют — даже если они ещё не закрыты, как, например, в Китае.

В том числе по этой причине некоторые студии сразу размещают свои фильмы на стриминговых платформах или показывают их по телевидению. Это, в некотором смысле, новшество, потому что обычно кинокомпании держат эксклюзивные права на фильмы до трёх месяцев, и только потом их становится можно посмотреть по DVD, телевизору или на онлайн-платформах.

NBCUniversal представило онлайн сразу все свои нынешние фильмы, включая те, которые должны выйти в кинотеатрах в апреле. Таким образом, их можно будет параллельно посмотреть и в кинотеатре, и онлайн.

Disney также выпустит свой кинохит «Снежная королева — 2» раньше заявленного срока на своей собственной онлайн-платформе. По мнению экспертов, это хитрый коммерческий ход, благодаря которому больше людей станут абонентами новой интернет-платформы Disney+ и, вероятно, предпочтут её другим платформам.

Никаких съёмок, мало премьер, Голливуд затих — возможно, это материал для нового фильма, который, может быть, появится когда-нибудь в следующем году, заключает немецкий телеканал.